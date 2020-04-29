Золотодобывающая компания вложит 3 млрд рублей в агропроект в Забайкалье

ГК «Мангазея», занимающаяся добычей золота и газа, а также строительством, решила заняться сельским хозяйством в Забайкалье и инвестирует в отрасль 3 млрд руб. до 2024 года. Земельный банк компании к этому времени достигнет 60 тыс. га, сообщает пресс-служба группы. В 2020-м компания посеет 700 га ярового рапса и 3,8 тыс. га масличного льна, вложив 200 млн руб. Она рассчитывает, что в этом году на долю проекта придется 23% посевов всех масличных в регионе, в том числе до 100% льна.

Место, где «Мангазея» планирует развивать аграрное производство, находится недалеко от рудника компании Савкино. «Ранее эти земли не находились в сельхозобороте и были заброшены. Мои предки по отцовской линии жили в Сибири, и я посчитал своим долгом восстановить сельское хозяйство в крае, — рассказал «Агроинвестору» основатель и владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков. — Для меня это не только бизнес-идея, но и важный личный мотив». По его словам, климат в Забайкалье специфический, но Алтайский край находится в той же климатической зоне, что не мешает региону входить в первую десятку наиболее прибыльных в сфере АПК. «На мой взгляд, у Забайкалья есть большой потенциал, который мы собираемся реализовать», — говорит Янчуков.

Компания провела множество исследований, в результате которых стало ясно, что почва богата гумусом — этот показатель серьезно влияет на урожайность, продолжает Янчуков. Также основные осадки приходятся на летний период, то есть засуха посевам не грозит. Осенний период в Забайкалье довольно продолжительный и сухой, поэтому компания рассчитывает на высокий урожай. «Мы серьезно подготовились к запуску аграрного направления бизнеса и настроены развивать традиционное сельское хозяйство в Забайкалье, — говорит Янчуков. — Наша модель бизнеса основана на закупке высокопроизводительной современной техники, которая минимизирует риски потери урожая».

Также, по словам Янчукова, в экономическую модель бизнеса заложены мероприятия по поддержке экспортного потенциала Забайкальского края по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Поэтому при выборе агрокультур для посева компания делает ставку на экспортоориентированные, интересные не только отечественным потребителям, но и глобальному рынку. «Есть четкое понимание, что международный рынок открыт для поставок рапса и масличных культур. В Забайкальском крае уже есть успешные примеры бизнеса в этом направлении. Мы смотрим на опыт конкурентов и рассчитываем, что сможем наладить поставки нашей продукции в регион Юго-Восточной Азии», — делится планами Янчуков.

В ближайшие годы ГК «Мангазея» планирует стать лидером Забайкальского края по производству рапса и масличного льна. В том числе компания, по собственным расчетам, способна войти в пятерку крупнейших производителей льна в России, а в случае удачной реализации своей стратегии — стать крупнейшим в стране производителем масличных агрокультур. «Сибирь в будущем может стать лидером производства рапса и льна. Общий объем валового сбора этих агрокультур может составлять до 30% от показателей в целом по России», — добавляет Янчуков.

Сейчас крупнейшим в Забайкалье производителем рапса является племзавод «Комсомолец». Председатель совета директоров компании Валерий Нагель говорит, что лично знает Янчуков. «Он грамотный бизнесмен, команда у него тоже хорошая. Так что, как я думаю, к своему новому проекту они подошли тщательно и с умом. Желаем коллегам удачи и готовы помогать», — сказал «Агроинвестору» Нагель.

По его словам, при реализации сельскохозяйственных проектов в Забайкалье нужно быть готовым к трудностям. Первая и основная — это климатические условия. «От засухи нас пока никто не спасал», — предупреждает Нагель. Также среди недостатков работы в регионе он назвал проблемы с трудовыми ресурсами. «Сельское хозяйство за последние 30 лет сильно деградировало. У нас нет агрономов, из оставшихся механизаторов очень сложно найти толкового и непьющего», — сетует Нагель. По его словам, «Комсомолец» вынужден приглашать агрономов, механизаторов и управленческий персонал из других регионов. Также он отметил недостаточное субсидирование агросектора региона из федерального бюджета, хотя есть региональная поддержка.

Однако у работы в Забайкалье есть и плюсы. «Самый большой из них — соседство с Китаем, который съедает все, что мы производим. У нас меньше затраты на логистику (по сравнению с морскими перевозками)», — говорит Нагель. Наличие в регионе значительных земельных ресурсов — это, с одной стороны, плюс, а с другой — минус, так как большие территории находятся в запущенном состоянии, добавляет он.

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