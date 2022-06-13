Владелец преемника McDonald’s в России инвестирует в бизнес 7 млрд рублей

Первые 15 ресторанов сети «Вкусно — и точка» открылись 12 июня в Москве и Подмосковье М. Стулов

Владелец преемника McDonald’s в России — сети ресторанов «Вкусно — и точка» - Александр Говор в этом году планирует инвестировать в развитие бизнеса около 6,5-7 млрд руб., сообщает РИА «Новости». При этом предприниматель уточнил, что купил бизнес за «символическую плату», цена была «намного ниже рыночной», однако финансовые условия сделки не разглашаются.



Также бизнесмен рассказал, что после приостановки работы ресторанов корпорация McDonald’s платила только зарплату сотрудникам. Арендную плату и расчеты с поставщиками, согласно договору, новый владелец берет на себя, и, по словам Говора, это «огромная сумма». Тем не менее, предприниматель отметил, что у него достаточное количество бизнеса, за счет которого будет возможно нести начальные затраты. Также он не исключил, что в перспективе может привлечь банковское финансирование или других партнеров. «Почему бы нет, для развития бизнеса, если не будет хватать сил, обязательно будем приглашать партнеров, не надо в этом жадничать», — цитирует Говора РИА «Новости».



Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald’s в России открылись 12 июня в Москве и Подмосковье, 50 открываются в столичном регионе 13 июня, до конца месяца возобновят работу еще около 200 заведений. Затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева. Александр Говор добавил, что в ближайшие пять-шесть лет сеть может расшириться с 850 до 1 тыс. ресторанов.



Корпорация McDonald’s объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объяснялось возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка, а вскоре после этого сообщила, что продаст свой российский бизнес одному из нынешних лицензиатов — Александру Говору. В начале июня ФАС одобрила сделку, причем, согласно договору, продавец имеет право в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.



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