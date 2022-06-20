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Инвестиции

«Русагро» вложит 4 млрд рублей в саратовские МЭЗы

Также компания планирует модернизировать сахарные заводы в Тамбовской области

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Мощность завода в Балакове будет увеличена до 2,4 тысячи тонн готовой продукции в сутки
«Русагро»
Мощность завода в Балакове будет увеличена до 2,4 тысячи тонн готовой продукции в сутки
«Русагро»

Группа «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. Соответствующее соглашение компания заключила с правительством Саратовской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На Саратовском жировом комбинате планируется увеличить производство фритюрных смесей, а также запустить новую линию по производству маргарина для слоеного теста, сообщается на сайте правительства региона. Мощность завода в Балакове будет увеличена с 1,8 тыс. т до 2,4 тыс. т готовой продукции в сутки. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем строится новый зерносушильный комплекс мощностью 50 т подсолнечника в час. Проект планируется завершить до конца этого года. Мощность Аткарского МЭЗа увеличится с 1,54 тыс. т до 1,8 тыс. т готовой продукции в сутки. Проект предполагается реализовать в течение 2023 года.

Кроме того, в ходе ПМЭФ «Русагро» заключила соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в Тамбовской области с администрацией региона. Агрохолдинг планирует модернизировать свои сахарные заводы и увеличить их производительность. Проект нацелен на удовлетворение спроса потребителей Тамбовской области и России в целом, в производство будут внедрены лучшие мировые практики, говорится в сообщении правительства региона. Объем запланированных инвестиций не уточняется.

Еще одно соглашение в ходе ПМЭФ — также без обнародования возможных инвестиций — «Русагро» заключила с Белгородской областью. «Стороны намерены осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции; обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области развития АПК и поддержки экспорта продукции», сообщает областное правительство.

«Русагро» - один их крупнейших агрохолдингов России, компания занимает лидирующие позиции в производстве сахара, масложировой продукции, свиноводстве, растениеводстве. Основные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.

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Татьяна Кулистикова 

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