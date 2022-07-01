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Инвестиции

«Био-тон» запустил семенной завод в Самарской области

Его мощность составляет 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В дальнейшем компания планирует сделать семеноводство отдельным бизнес-направлением
Pixabay
В дальнейшем компания планирует сделать семеноводство отдельным бизнес-направлением
Pixabay

Агрокорпорация «Био-тон» официально запустила в эксплуатацию полностью автоматизированный семенной завод мощностью 86 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год. Проект реализован на индустриальной площадке компании в Безенчукском районе Самарской области. Запуск завода — важный шаг для обеспечения растениеводческого направления «Био-тона» собственными высококачественными семенами наиболее востребованных в севообороте компании культур, говорит гендиректор агрокорпорации Ирина Логачева. В планах — увеличение площадей под семена и развитие семеноводства в самостоятельное бизнес-направление.

Как уточнил «Агроинвестору» основной владелец «Био-тона» Эдуард Зернин, завод построен на действовавшей площадке. Бюджет аналогов, которые строят с нуля, оценивается в 1,8 млрд руб. «На заводе будут производиться семена отечественной селекции, в том числе в рамках соглашения с “Иннопрактикой”, которое мы подписали на ПМЭФ», — сказал Зернин.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что семеноводческие проекты всегда актуальны, потому что селекция и семеноводство — это основа полевого растениеводства. «Благодаря заводу компания сможет, во-первых, полностью обеспечить себя семенами, во-вторых, зарабатывать на этом. С учетом масштабов производства “Био-тона” это вполне естественно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Но семеноводческий бизнес — это современные технологии, а они нужны растениеводам тогда, когда есть стимулы к производству, в то время как ограничения на экспорт зерновых и масличных мотивации аграриям не прибавляют, считает Корбут.

Минсельхоз намерен стимулировать производителей кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы покупать в приоритетном порядке российские семена в рамках посевной кампании 2023 года, пишет «Коммерсантъ». На совещании 28 июня агроведомство уже дало поручение региональным органам АПК провести переговоры с аграриями. Требовать закупать российские семена будут «директивно», указывает один из источников издания. До августа планируется сформировать план закупок семян в разрезе регионов.


Семенные заводы в России нужны, уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, собственные мощности, включающие промышленную обработку семян, положительно повлияют на урожайность, поэтому подобные проекты в структурах крупных агрохолдингов — логичный шаг развития. Но семеноводческий бизнес высокотехнологичен, поэтому есть вероятность столкнуться со сложностями. «Допустим, селекция: одно дело, когда создается завод для работы с наиболее эффективными семенами, другое — ограничение, связанное только с отечественной селекцией. Мне этот смысл не до конца понятен, тем более что граница между этими понятиями зачастую размыта: многие иностранные компании давно имеют поля гибридизации в России или занимаются в России размножением сортов», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.

Агрокорпорация «Био-тон» — ведущая растениеводческая компания Поволжья, входит в десятку крупнейших в России и управляет более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях, из которых 126 тыс. га — залежные земли, возвращенные в сельскохозяйственный оборот собственными силами. Также «Био-тон» является крупнейшим производителем подсолнечника в России, кроме него на полях компании выращивается озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза, горох, гречиха, нут и прочие агрокультуры. Валовый сбор составляет более 1 млн т растениеводческой продукции в год. Мощности единовременного хранения превышают 600 тыс. т с оборудованием для сушки и подработки продукции, а также возможностью отгрузки железнодорожным, авто- и водным транспортом. 

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Елизавета Литвинова 

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