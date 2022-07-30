«Эко-культура» реализует проекты с инвестициями почти 82 млрд рублей

События последних месяцев отразились на экономике инвестиционных проектов «Эко-культура»

Агрохолдинг «ЭКО-культура» в течение этого года инвестирует в строительство новых теплиц 10,1 млрд руб. В целом же на разных стадиях реализации находятся десять комплексов общей площадью 233,4 га с совокупным объемом инвестиций 81,7 млрд руб. Об этом «Агроинвестору» рассказал директор департамента управления кредитованием компании Юрий Воронов. Агросектор по-прежнему остается инвестиционно привлекательным: в новых обстоятельствах очень важно обеспечивать бесперебойное снабжение внутреннего рынка продуктами питания, считает он.



«События последних месяцев отразились на экономике инвестиционных проектов: выросли в цене строительные материалы, комплектующие и оборудование, стала сложнее и дороже логистика, — отметил Воронов. — Тем не менее, АПХ «ЭКО-культура» в полном объеме продолжает реализацию масштабной программы развития и не меняет ранее принятых планов, наш агрохолдинг находится в активной инвестиционной фазе».



При этом он обращает внимание, что инвестиционная программа реализуется с государственной поддержкой. «Все последние годы тепличная отрасль в целом развивается и обеспечивает ускоренное импортозамещение благодаря активной системной поддержке государства, с привлечением кредитных ресурсов по льготным ставкам, с получением субсидий и льгот, и сейчас это развитие продолжается», — сказал Воронов. Заемное финансирование остается вполне доступным, банки готовы продолжать кредитование проектов в АПК, продолжает он, добавляя, что, конечно, в новых условиях банки усиливают внимание и контроль заемщиков, и это нормально.



Активность инвестиций в тепличный сектор за последние месяцы уменьшилась, однако на это не повлияла внешнеполитическая ситуация, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. По ее словам, сейчас строится более 200 га современных теплиц, кроме того, есть несколько проектов подготовки и возведения теплиц в Дальневосточном федеральном округе. Учитывая результаты строительства тепличных комплексов за последние семь-восемь лет и увеличение объемов производства овощей за этот период вдвое, банки продолжают участвовать в финансировании проектов тепличного сектора, подтверждает она.



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