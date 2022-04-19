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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

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«ЭКО-культура» может построить 500 гектаров теплиц в Казахстане

Кроме овощей на комплексе будут выращивать зелень и ягоды

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Планируемый срок реализации проекта — пять лет
«ЭКО-культура»
Планируемый срок реализации проекта — пять лет
«ЭКО-культура»

«ЭКО-культура» презентовала проект строительства тепличного комплекса площадью 500 га в Туркестанской области Казахстана, сообщила компания. Планируемый срок реализации проекта — пять лет. В ходе встречи с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым президент агрохолдинга Александр Рудаков отметил, что выбор локации под новое строительство обоснован рядом факторов, в частности, климатическими условиями, которые позволяют зимой выращивать овощи в пленочных теплицах, а также наличием трудовых ресурсов. Глава компании уточнил, что кроме овощей комплекс будет производить зелень и ягоды.

Также «ЭКО-культура» намерена оказать агрономическую поддержку местным фермерам для большего синергетического эффекта и создать учебный центр по подготовке кадров. Глава правительства Казахстана отметил, что реализация проекта имеет особое значение для республики. По итогам встречи стороны договорились о тщательной проработке вопросов подведения инженерной инфраструктуры, инвестиционных субсидий и финансирования проекта.

Меморандум о строительстве в Казахстане тепличного комплекса площадью 500 га «ЭКО-культура» подписала в мае 2019 года. Тогда инвестиции в проект оценивались на уровне $1,1 млрд. Рудаков говорил, что подписанный меморандум создаст основу для развития тесных коммерческих связей и увеличения объема двусторонних инвестиций и трансфера технологий.

Также ранее агрохолдинг планировал построить 150 га теплиц в Узбекистане, в марте прошлого года компания сообщала, что начала работу. Первую очередь площадью 12,8 га и плановым объемом производства 6 тыс. т предполагалось сдать в июле 2021 года. Однако в конце года стало известно, что проект остановлен. «Мы закрыли эту тему из-за затруднений финансирования проекта, страновых особенностей, непонятной внешней среды — для нас это риски, поэтому проект пока на стопе», — рассказывал Рудаков. Тогда же он уточнял, что проект в Казахстане остается актуальным.

«ЭКО-культура» - один из крупнейших в России производителей овощей закрытого грунта. В состав холдинга входят тепличные комплексы в Ставропольском крае, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской и Тульской областях общей площадью более 304 га.

Татьяна Кулистикова 

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