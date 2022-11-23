«Черкизово» модернизирует СГЦ «Вишневский» в Оренбургской области

Сейчас в «Вишневском» разводят чистопородных свиней пород йоркшир, дюрок, ландрас и гибридных свиней F1 Pixabay

Группа «Черкизово» проведет модернизацию селекционно-генетического центра (СГЦ) «Вишневский» в Оренбургской области, который купила в октябре. На первом этапе в проект будет вложено 500 млн руб. Об этом стало известно во время встречи губернатора региона Дениса Паслера с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, сообщила пресс-служба главы области.



Инвестиции позволят провести модернизацию актива под стандарты холдинга и обеспечить биобезопасность, говорится в сообщении. В дальнейших планах компании — строительство станции искусственного осеменения.



По словам Михайлова, сейчас в «Вишневском» разводят чистопородных свиней пород йоркшир, дюрок, ландрас и гибридных свиней F1. Предполагается, что СГЦ позволит увеличить производство генетического материала на 40% и полностью обеспечить им компанию. Новый актив укрепит вертикальную интеграцию агрохолдига в свиноводстве и даст возможность снизить зависимость всей отрасли от импортного племенного материала, отметила пресс-служба губернатора Оренбургской области.



Паслер подчеркнул, что наличие в Оренбуржье сырьевой базы для комбикормов, птицеводческих площадок открывает перспективы для расширения деятельности компании в регионе и по другим направлениям.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что не видит сложностей с интеграцией актива в структуру холдинга. Покупка СГЦ нужна компании для перестраховки — она диверсифицирует бизнес по регионам, чтобы снизить эпизоотические риски. Ковалев считает, что это «нормальная стратегия для крупной компании». По его словам, решение «Черкизово» никак не связано со сложностями, которые возникли в этом году на фоне геополитической ситуации.



«Свиноводство достаточно независимо от импорта генетического материала, хотя остается ряд вопросов по информационной поддержке и программному обеспечению. Я считаю, что главная цель «Черкизово» - увеличение своего селекционно-генетического потенциала и обеспечение своих ферм полностью за счет своего СГЦ», — прокомментировал Ковалев. Он подчеркнул, что в Оренбуржье не было случаев выявления африканской чумы свиней, поэтому биобезопасность там на высоком уровне.



Оренбургский СГЦ в составе «Черкизово» также будет заниматься промышленным свиноводством и выпуском мясной продукции. Сейчас производство организовано на пяти площадках в регионе: СГЦ в Оренбургском и Сакмарском районах и товарные комплексы в Оренбургском, Бузулукском районах и Орске. Общая мощность превышает 250 тыс. свиней в год, компания планирует нарастить объемы. Ранее у «Черкизово» не было предприятий на территории Оренбургской области.



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