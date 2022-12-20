«Рустарк» вложит 60 млрд рублей в глубокую переработку зерна

Предприятия будут перерабатывать до 1,7 млн тонн кукурузы и пшеницы в год Pixabay

«Рустарк» (бывший крахмальный завод «Гулькевичский») планирует вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб. Об этом «РБК Краснодар» сообщил гендиректор компании Роман Козырев. По его словам, сейчас идет проектирование трех новых предприятий.



Производства планируется открыть на территории промышленного технопарка Армавира (Краснодарский край), особой экономической зоны Липецка, также будет создан научно-исследовательский центр в «Сколково». Строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий планируют завершить к 2026 году. На заводах будут выпускать лимонную и молочную кислоты, а также ксантановую камедь.



Благодаря новым мощностям объем переработки достигнет 1 млн т кукурузы и 700 тыс. т пшеницы в год, сказал Козырев РБК. В результате этого будут выпущены сотни тысяч тонн пищевых и индустриальных ингредиентов, которые «крайне востребованы в России, но на данный момент тут не производятся», отметил он.



Сейчас предусмотрено три очереди строительства на территории промпарка в Армавире, из них одну займет производство лимонной кислоты. Бюджет оценивается в 20 млрд рублей, сообщил РБК гендиректор «Рустарка». «Сейчас идет стадия технологического проектирования и формирования исходно-разрешительной документации, так что инвестиции уже начались, хотя основная часть еще впереди», — подчеркнул Козырев.



Для переработки компания планирует использовать сырье из Кубани, Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мощность производства лимонной кислоты составит 85 тыс. т в год. Эти объемы могут полностью покрыть потребности России и стран СНГ. Сейчас вся лимонная кислота на отечественном рынке импортируется из заграницы.



В дальнейшем возможно увеличение мощностей по производству лимонной кислоты минимум в два раза — до 190-200 тыс. т, так как данный продукт является дефицитным на многих рынках мира: в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, отметил Козырев. «Объем, который мы получим от первой очереди проекта в Армавире, позволит уже в первые два года не только насытить внутренний рынок, но и начинать поставки и на внешние», — заключил он.



Разговоры о необходимости создании собственного производства ксантана в России ведутся как минимум 15 лет, сказала «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. По ее словам, предпринимался ряд попыток создания этого производства, но дальше НИОКР дело так и не пошло. Она отметила, что ежегодно Россия импортирует 15-16 тыс. т природных полимеров.



Россия полностью зависима от производителей Европы, Китая и Индии, продолжает Корягина. По ее словам, производство этого продукта очень сложный технологический процесс. «Достаточно узкий круг стран может похвастаться своим собственным производством природных полимеров — наличие такого производства, это характеристика уровня развития высокотехнологичной химии в государстве», — говорит эксперт.



Ситуация с лимонной и молочной кислотами примерно аналогичная. По словам Корягиной, за прошедшие 20 лет так и не появились сколько-то значимых производителей этой продукции на территории России. При этом востребованность этих продуктов и их производных в разных направлениях применения огромная. Эксперт отметила, что ежегодно в Россию импортировалось 55-60 тыс. т лимонной кислоты и 8-10 тыс. т молочной. Предприятия пищевой промышленности, производства парфюмерной и бытовой химии в нашей стране во многом контролировались крупными иностранными холдингами, и имели доступ к сырью в рамках этих холдингов, отметила Корягина. «Однако теперь, когда многие связи в этих отраслях экономики были нарушены, появление отечественного производителя этих кислот будет как никогда кстати», — уверена она.



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