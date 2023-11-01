В Тульской области открыли завод по переработке технической конопли

Предприятие будет выпускать очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима и др. flickr.com

Компания «Макошь» запустила в Тульской области крупнейшее в Европе и России предприятие по глубокой переработке семечки пищевой конопли, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор предприятия Владимир Абарышев. Мощность завода составляет 20 тыс. т в год, он расположен в особой экономической зоне «Узловая». Продукция, производимая на предприятии, будет использоваться в различных продуктах, таких как кондитерские изделия, напитки, хлеб и другие. В реализацию проекта было инвестировано 1 млрд руб.



Предприятие будет выпускать очищенные ядра конопли, конопляную муку, масло холодного отжима, водорастворимый концентрат конопляного белка, конопляную клетчатку и конопляный растительный напиток. По словам Абарышева, 90% оборудования завода произведено в России, все сырье также является отечественным. Планируется достичь максимальной мощности по переработке в течение трех лет, также предполагается экспорт продукции.



«Мы фактически создаем рынок с нуля, который был забыт более 60 лет назад. В 30-е годы прошлого века посевные площади пищевой конопли достигали 1 млн га, а сейчас выращивается всего около 12 тыс. га. Наша задача состоит в возрождении этой уникальной сельскохозяйственной культуры с долгой историей», — рассказал Абарышев РИА «Новости».



Согласно данным на сайте компании, проект не имеет аналогов и на данный момент является единственным в мире промышленным предприятием по глубокой переработке семечки технической конопли. «Основной отличительной особенностью нашего предприятия является наличие комплексной технологической цепочки оборудования позволяющего качественно и без отходов перерабатывать входящее сырье, а также максимальная степень автоматизации производственных процессов», — отмечает компания.



В производстве компания использует как западные, так и российские разработки, в сотрудничестве с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами «Макошь» разработала комплексную технологию по глубокой переработке семечки технической конопли. Также есть ряд запатентованных технологий. «По нашему заказу предприятиями производителями сконструировано и адаптировано под переработку технической конопли оборудование и механизмы, позволяющие не только качественно перерабатывать сырье, но и практически не иметь отходов в процессе производства», — поясняет компания на своем сайте.



В феврале председатель кооператива «Хемпико» (выращивание и переработка технической конопли) Сергей Савенков говорил, что пищевое производство конопли малорентабельно. По его расчетам, для окупаемости проекта, предусматривающего ежегодное производство 10 тыс. т, понадобится четыре года, после чего его можно будет масштабировать по всей территории России. А поскольку потребность в такой продукции есть во многих отраслях — пищевой, фармацевтической и косметической — продавать проект можно будет не только на внутреннем рынке, но и в странах АСЕАН.



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