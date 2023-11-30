«Надеждинский» вложит почти 2 млрд рублей в козью ферму на Ставрополье

До конца года на предприятие планируется доставить 2 тысячи коз зааненской породы Pixabay

Комплекс «Надеждинский» на базе козьего молочного комплекса в Ставропольском крае планирует увеличить производство до 25 т молока в сутки к 2026 году, пишет «Победа 26». Для этого на предприятие планируется доставить 2 тыс. коз голландской зааненской породы до конца текущего года. По планам инвесторов, дойное стадо на ферме увеличится до 6,5 тыс. голов к 2026 году.



Согласно информации Минсельхоза, «КМК "Надеждинский"» является вторым по объемам производства продукции на основе козьего молока хозяйством в России. Комплекс выпускает широкий ассортимент продукции из козьего молока, такую как питьевое молоко, йогурты, творог, сливочное масло, сыры и мороженое. В 2021 году предприятие получило статус племенного репродуктора коз зааненской породы.



Стоимость второй очереди, предусматривающей увеличение дойного стада, составляет 1,8 млрд руб. Также на комплексе построят цех по выпуску сухого козьего молока стоимостью 1,1 млрд руб. Предприятие получит льготный кредит от банка и господдержку Минсельхоза. Там планируется производить ингредиенты для гипоаллергенного детского питания.



По словам директора предприятия Алексея Семенова, которые приводит «Победа 26», все сухие смеси, которые есть на отечественных прилавках, привозят из-за границы. Создание в России своего производства позволит не зависеть от поставок из-за рубежа. «Чтобы цикл по производству сухого козьего молока был экономически эффективным в тех объемах, которые востребованы рынком нашей большой страны, нужно поставить на поток огромное количество сырья — свежего молока. Это самая сложная часть. Традиционно козы содержатся на малых фермах, и продукция из козьего молока — чаще всего сыры — готовится небольшими сезонными эксклюзивными партиями. Мы поставили перед собой и практически реализовали амбициозную задачу: организовать мощное непрерывное производство», — пояснил Семенов. По его словам, выход сухого молока составляет примерно 100-130 г на литр свежего.



По данным Rusprofile, «КМК "Надеждинский"» зарегистрирован в 2017 году в Ставропольском крае с уставным капиталом 81 млн руб. В 2022 году выручка предприятия составила 175 млн руб., прибыль — 24 млн руб. Основным видом деятельности указано производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Директором является Алексей Семенов.



В начале ноября стало известно, что крупнейшее козоводческое предприятие России «Мирный-Адыгея» планирует начать экспорт сухого козьего молока в Китай. Объем первой поставки может составить до 50 т и будет осуществлен до конца 2023 года. Китай является крупнейшим импортером сухого молока в мире, включая козье молоко. Предприятие также заинтересовано в поставках своей продукции в другие страны, такие как Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бангладеш, Оман, Нигерия, Индонезия, Таиланд и Сингапур.



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