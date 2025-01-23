«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вложил в развитие бизнеса свыше 9 млрд рублей

В прошлом году больше всего средств было направлено на обновление машинно-тракторного парка «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

В 2024 году «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева реализовал инвестиционную программу на общую сумму 9,1 млрд руб., что на 44% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании. В 2025 году инвестпрограмма запланирована на уровне 6 млрд руб.



«Ежегодно наибольший объем финансирования мы предусматриваем для обновления машинно-тракторного парка отрасли растениеводства и поддержания производственных мощностей существующих площадок отраслей молочного животноводства, свиноводства, зерновой переработки и хранения, — отметил первый заместитель генерального директора «Агрокомплекса» Василий Артющенко. — В прошлом году мы приобрели более 600 единиц техники на общую сумму 4,2 млрд руб. и 1,2 млрд руб. направили на финансирование существующих производственных площадок ключевых отраслей».



На возведение репродуктора второго порядка птицефабрики «Кореновская» в 2024 году было направлено 1,1 млрд руб. В этом году в проект планируется вложить еще 1,3 млрд руб., и к концу 2025-го получить первую партию инкубационного яйца. Плановая мощность репродуктора — 25 млн яиц в год, реализация проекта позволит компании не зависеть от импорта инкубационного яйца.



В увеличения производственных мощностей Павловского сахарного завода «Агрокомплекс» инвестировал 1,1 млрд руб., предприятие нарастит производство сахара на 23 тыс. т в год. На предприятии «Сыры Кубани» реализован проект по увеличению производства полутвердых и твердых сыров до 36 т в сутки. Также профинансирован запуск нового Медведовского молочного завода, мощности которого позволяют выпускать до 6 т творога, до 1,5 т плавленых сыров и 25 т майонеза в сутки. На молзаводе «Молоко» в ходе реконструкции была интегрирована новая пастеризационно-охладительная установка для подготовки молока, обновлены емкости в цехе ферментации, приобретена линия для фасовки молочной продукции «Стакан». В целом в проекты в молокоперерабатывающей отрасли компания вложила около 700 млн руб.



Кроме того, затраты на ребрендинг, оснащение торговым оборудованием магазинов розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» и обновление ее транспортного парка составили 200 млн руб. В 2025 году «Агрокомплекс» намерен продолжать финансирование не только действующих производственных площадок, но и информационных технологий, в том числе приступит к строительству собственного Центра обработки данных, сообщила компания.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и мясу (свинина, говядина, птица); второе место по площади сельскохозяйственных земель и первое — по их стоимости. Агрохолдинг полного цикла объединяет 28 сельхозпредприятий, 570 розничных магазинов, 33 тыс. сотрудников. Компания занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельхозпродукции, производством продуктов питания, розничной торговлей.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

