Структура «Тавроса» вложит почти 6 млрд рублей в производство сена люцерны

Минсельхоз включил производство сена люцерны в направления льготного кредитования Pixabay

Компания «Рассвет» (входит в агрохолдинг «Таврос») направит 5,9 млрд руб. в проекты создания оросительной системы для выращивания кормовой люцерны и строительства завода по ее сушке и переработке в Башкортостане. Заместитель гендиректора организации Руслан Берденев представил проекты на «Инвестчасе» с главой региона Радием Хабировым, пишет «РБК Уфа».



Компания разместит мелиоративные комплексы на угодьях площадью 10 тыс. га. Завод по переработке люцерны мощностью 40 тыс. т в год построят в Уфимском районе республики. «Рассвет» уже подготовил проектную документацию для реализации проектов и начал покупку дождевальных машин для создания мелиоративных комплексов. Готовую продукцию в виде гранул и тюков предполагается поставлять в том числе на экспорт, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.



В Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК) считают, что производство кормов искусственной сушки — самая передовая на сегодняшний день технология, обеспечивающая как рентабельность бизнеса по кормозаготовке, так и эффективность питания стада. Она же открывает дополнительные экспортные возможности, а значит — обеспечивает новый источник доходности для российского АПК. Глава ассоциации Сергей Гонтарь отмечает, что «Рассвет» находится на стадии подготовки к реализации проекта, начиная с установки в Башкирии систем орошения, что позволит минимизировать риски, связанные с засушливыми погодными условиями. «Компания смотрит на рынок сена люцерны очень серьезно и принимала участие в деловых миссиях по изучению технологий переработки данной продукции с нашей ассоциациях», — рассказал он «Агроинвестору».



Гонтарь добавляет, что сейчас мировые цены за тонну продукции среднего качества с завода составляют 245 евро. По информации АПЭСК, есть еще несколько инвесторов которые находятся на стадии принятия решения, а также на стадии реализации проектов по производству сена люцерны, в частности, в Астраханской области и на Кавказе. Глава ассоциации обращает внимание, что в апреле Минсельхоз включил производство сена люцерны в направления льготного кредитования, и теперь кредиты на проекты по его искусственной сушке субсидируются на 50% от ключевой ставки. Это благоприятно сказывается на инвестиционном климате в данном направлении.



Кроме того, Китай ищет поставщиков люцерны — сейчас 2 млн т этого сена в страну поставляют США, но из-за торговых войн у руководства страны появилась необходимость искать альтернативных продавцов. Кроме того, рядом с Россией есть еще один огромный рынок сбыта — страны Персидского залива, где потребление сена люцерны ежегодно растет. «То есть сейчас у нашей страны есть хороший шанс зайти на рынок со сформированным спросом, а заход сразу нескольких игроков позволит не только составлять хорошие по объему экспортные партии, но и будет формировать внутренний рынок грубых кормов», — подчеркивает глава АПЭСК. Рентабельность новых инвестиционных проектов по выпуску сена люцерны в ассоциации оценивают в диапазоне 20-25% в зависимости от региона их реализации.



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