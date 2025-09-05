ГК «НСЗК» создаст в Приморье зерновой терминал

Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн тонн до 4 млн тонн зерна ztkt.ru

ГК «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») планирует создать в Приморском крае морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Соответствующее соглашение компания заключила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).



Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн т до 4 млн т зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд руб., сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Гендиректор НСЗК Александр Мертен, слова которого приводятся в сообщении ведомства, отметил, что «Новый сухопутный зерновой коридор» — это не просто ряд инфраструктурных и производственных мощностей, создаваемых компанией. Это масштабная международная программа, поддержанная главами России и Китая для роста объема экспорта зерна и продукции высоких переделов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Ближнего Востока.



«Наша цель — сделать Россию значимым поставщиком продукции АПК на рынок Китая, и достичь ее можно только при комплексном подходе: наращивая перевалочные мощности и развивая сельское хозяйство в Сибири и на Дальнем Востоке, — подчеркнул Мертен. — И эта цель соответствует указу президента РФ: увеличить объем экспорта АПК». Достичь цели возможно только при непосредственной поддержке государства, на которую рассчитывает НСЗК, добавил он. В том числе речь идет о подписании Межправительственного соглашения РФ-КНР, его прорабатывают Государственный комитет КНР по развитию и реформам совместно с Минэкономразвития РФ. Предполагается, что заключение межправительственного соглашения позволит увеличить объем экспорта российской сельхозпродукции, а также обеспечить диверсификацию поставок в Китай и укрепить его продовольственную безопасность.



Как ранее писал «Агроинвестор», также в ходе ВЭФ НСЗК подписала соглашение о создании совместно с крупным китайским партнером агропромышленного производственно-перерабатывающего кластера РФ-КНР «Нижнеленинское-Тунцзян» в Еврейской автономной области. В состав кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности для выпуска продукции высоких переделов. Кроме того, в ходе ВЭФ было подписано соглашение, предполагающее строительство транспортно-логистического центра и контейнерного терминала на территории Забайкальского зернового терминала. Их годовая мощность составит до 400 тыс. TEU в год, емкость хранения — до 6 тыс. TEU. НСЗК инвестирует в проект до 11 млрд руб.



