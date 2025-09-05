разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ГК «НСЗК» создаст в Приморье зерновой терминал

Инвестиции в проект составят до 8 млрд рублей

| Агроинвестор |

Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн тонн до 4 млн тонн зерна
Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн тонн до 4 млн тонн зерна

ГК «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») планирует создать в Приморском крае морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Соответствующее соглашение компания заключила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн т до 4 млн т зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд руб., сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Гендиректор НСЗК Александр Мертен, слова которого приводятся в сообщении ведомства, отметил, что «Новый сухопутный зерновой коридор» — это не просто ряд инфраструктурных и производственных мощностей, создаваемых компанией. Это масштабная международная программа, поддержанная главами России и Китая для роста объема экспорта зерна и продукции высоких переделов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Наша цель — сделать Россию значимым поставщиком продукции АПК на рынок Китая, и достичь ее можно только при комплексном подходе: наращивая перевалочные мощности и развивая сельское хозяйство в Сибири и на Дальнем Востоке, — подчеркнул Мертен. — И эта цель соответствует указу президента РФ: увеличить объем экспорта АПК». Достичь цели возможно только при непосредственной поддержке государства, на которую рассчитывает НСЗК, добавил он. В том числе речь идет о подписании Межправительственного соглашения РФ-КНР, его прорабатывают Государственный комитет КНР по развитию и реформам совместно с Минэкономразвития РФ. Предполагается, что заключение межправительственного соглашения позволит увеличить объем экспорта российской сельхозпродукции, а также обеспечить диверсификацию поставок в Китай и укрепить его продовольственную безопасность.

Как ранее писал «», также в ходе ВЭФ НСЗК подписала соглашение о создании совместно с крупным китайским партнером агропромышленного производственно-перерабатывающего кластера РФ-КНР «Нижнеленинское-Тунцзян» в Еврейской автономной области. В состав кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности для выпуска продукции высоких переделов. Кроме того, в ходе ВЭФ было подписано соглашение, предполагающее строительство транспортно-логистического центра и контейнерного терминала на территории Забайкальского зернового терминала. Их годовая мощность составит до 400 тыс. TEU в год, емкость хранения — до 6 тыс. TEU. НСЗК инвестирует в проект до 11 млрд руб.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%