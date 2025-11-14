Инвесторы откладывают запуск проектов по производству сена люцерны

Премиальное сено люцерны стоит более 300 евро за тонну Агро-Матик

По информации Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК), сейчас в нашей стране производство сена люцерны только начинает развиваться. На этот год в России был запланирован запуск нескольких таких проектов, но ни один так и не начал работу, рассказал «Агроинвестору» глава объединения Сергей Гонтарь.



«Тем не менее, одна линия для производства сена люцерны на несколько десятков тысяч тонн в Россию завезена, сейчас она монтируется и будет запущена весной следующего года», — уточнил Гонтарь. Еще пять проектов по производству сена люцерны готовы к запуску, но пока инвесторы ждут снижения ключевой ставки и повышения доступности инвестиционных кредитов, добавляет он.



Гонтарь напоминает, что с мая мировая цена сена люцерны увеличилась на 5-7%, до 260 евро за тонну. Это, уточняет эксперт, стоимость продукции среднего качества, премиальное сено люцерны стоит уже более 300 евро за тонну. «Это очень хорошие цены, позволяющие производителям получать высокую доходность», — подчеркивает он.



Ситуация на мировом рынке сена люцерны благоприятствует развитию этого направления в России еще и потому, что его глобальное производство снижается, а потребление растет. «Например, США уменьшают объемы выращивания люцерны и производства сена из-за дефицита воды, а также из-за введенных президентом страны Дональдом Трампом законов, способствующих сокращению числа мигрантов, который приводит к дефициту рабочей силы», — поясняет эксперт.



В 2024 году валовой сбор люцерны в России составил 6,2 млн т, что на 14,5% выше показателя 2023-го. Федеральный центр «Агроэкспорт» ранее оценивал, что при сохранении текущих темпов роста глобального спроса и обеспечении положительной динамики внутреннего производства кормовых продуктов, включая люцерну, российский экспорт данной продукции к 2030 году может превысить 30 тыс. т на $15-20 млн.



