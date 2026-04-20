Более 2 млрд рублей инвестируют в новую птицефабрику в Воронежской области

Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2027 год

В Борисоглебском районе Воронежской области приступили к строительству второй птицефабрики компании «Третьяковское». Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб. при мощности 1,4 млн яиц в сутки (511 млн в год). С учетом уже действующей птицефабрики совокупное производство достигнет 876 млн яиц в год, что позволит компании войти в топ-20 крупнейших производителей куриного яйца в стране, пишет «Абирег».



Основной этап проекта предусматривает строительство 12 производственных корпусов для кур-несушек, четырех корпусов для доращивания молодняка, здания для хранения готовой продукции, комбикормового завода и ряда вспомогательных объектов, необходимых для бесперебойной работы предприятия. Заместитель директора «Маслозавод “Третьяковский”» (в структуру компании входят действующая и строящаяся птицефабрики), депутат Воронежской облдумы Дмитрий Ширяев сообщил, что расширение мощностей позволит не только закрыть потребности Воронежской области, но и нарастить поставки в другие регионы.



Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, ознакомившись с ходом строительства предприятия, отметил, что уже в следующем году ожидается выход объекта на проектные показатели. Он подчеркнул, что объем производства яиц на двух фабриках будет вдвое превышать потребности жителей региона, что открывает возможности для межрегиональных поставок и формирования дополнительной добавленной стоимости.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что обновление производственных мощностей на птицефабриках — естественный, необходимый и регулярный процесс. «Поэтому можно только поддержать строительство», — сказала она «Агроинвестору». Рынок сбыта, по словам эксперта, компании могут определить сами, исходя из объемов производства. В целом, считает Бобылева, «Третьяковское» может отгружать яйцо в соседние регионы. Например, в Орловской области крупных яичных птицефабрик нет.



В 2025 году, по данным Росстата, производство яиц в России выросло на 4,3% относительно 2024 года, до 48,6 млрд штук. Ранее многие птицефабрики сообщали о планах продолжить наращивание мощностей. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в декабре прошлого года говорил «Агроинвестору», что любое колебание производства на 3-4% уже приводит к дисбалансу цен. Так, в мае-июне 2025 года они вышли на рекордно низкие уровни, при этом себестоимость производства продолжала расти. С одной стороны, ее сдерживало отсутствие резкого удорожания кормов из-за неплохого урожая, но, с другой стороны, все остальные расходы — особенно ГСМ, логистика и оплата труда — резко увеличились.



Рост себестоимости и макроэкономические факторы могут привести к закрытию нерентабельных предприятий — обычно это небольшие региональные яичные птицефабрики. Крупные компании при этом более стабильны за счет широкой клиентской базы, больших объемов производства и сравнительно высокой степени автоматизации, а также, как правило, более тесных связей с торговыми сетями, что позволяет быстрее реализовывать продукцию.



В то же время речь об увеличении объемов переработки яйца пока не идет, отмечал Давлеев. «С текущей ключевой ставкой и стоимостью коммерческих кредитов, которая не компенсируется государством, сроки окупаемости перерабатывающих предприятий составляют более 15-20 лет», — оценивал эксперт. В результате у инвесторов сейчас нет возможности вкладываться в глубокую переработку яйца, хотя она могла бы стать выходом из сложившейся ситуации и способствовать наращиванию экспорта.



