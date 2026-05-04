«Логика молока» вложит более 2 млрд рублей в проекты на Кубани и Северном Кавказе

СКФО холдинг рассматривает в том числе как экспортный коридор Е. Разумный / Ведомости

«Логика молока» планирует вложить более 2 млрд руб. в производственно-логистическую инфраструктуру в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Об этом «Ведомости Юг» сообщил председатель совета директоров холдинга Руслан Алисултанов. Инвестиционная программа компании охватывает две площадки — в Тихорецке холдинг направит около 1 млрд руб. на полное обновление линий детского питания, на модернизацию инженерной инфраструктуры потребуется еще 550 млн руб. В Лабинске предполагается автоматизация складской логистики, замена производственной линии стоимостью около 690 млн руб. и реновация производственного корпуса. Отдельно компания проектирует логистический хаб, который свяжет Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.



«Мы прогнозируем рост продаж на юге страны на уровне 30% к 2030 году», — пояснил Алисултанов. Кроме того, СКФО холдинг рассматривает как экспортный коридор: через регион идут поставки в Грузию, Азербайджан и Армению, округ включен в маршрут коридора «Север-Юг» с выходом на рынки Ближнего Востока. «Для нас СКФО — точка роста в двух измерениях: внутренний рынок с высоким потенциалом и ворота на внешние рынки», — добавил Алисултанов.



При этом, по его словам, СКФО — один из самых нетипичных молочных рынков в стране. Его специфику определяют три фактора: демография, структура производства и культура потребления. В ряде республик СКФО коэффициент рождаемости почти вдвое превышает среднероссийский, что формирует устойчивый спрос на базовые молочные категории и детское питание. На долю сельхозорганизаций в СКФО приходится не более 10% производства молока, тогда как средний показатель по стране — 60-70%. Здесь же основной объем производят ЛПХ и фермеры. «Чем выше доля домашнего молока, тем больше спрос на продукты, которые невозможно произвести в быту», — отметил Алисултанов. Третий фактор — кофейная культура. Так, плотность кофеен в Махачкале в десять раз превышает показатель Москвы, схожая ситуация в Грозном, сравнил он, подчеркнув, что это формирует спрос на профессиональные молочные и растительные продукты для кофейного сегмента.



Гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев ранее в интервью ТАСС говорил, что инвестиции компании в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб. Он напомнил, что в прошлом году была принята инвестиционная программа в размере 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов она стала дороже. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнил Закриев. Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

