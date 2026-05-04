разделы

реклама

журналы

«Логика молока» вложит более 2 млрд рублей в проекты на Кубани и Северном Кавказе

Компания прогнозирует рост продаж на юге на 30% к 2030 году

| Агроинвестор |

СКФО холдинг рассматривает в том числе как экспортный коридор
СКФО холдинг рассматривает в том числе как экспортный коридор

«Логика молока» планирует вложить более 2 млрд руб. в производственно-логистическую инфраструктуру в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Об этом «Ведомости Юг» сообщил председатель совета директоров холдинга Руслан Алисултанов. Инвестиционная программа компании охватывает две площадки — в Тихорецке холдинг направит около 1 млрд руб. на полное обновление линий детского питания, на модернизацию инженерной инфраструктуры потребуется еще 550 млн руб. В Лабинске предполагается автоматизация складской логистики, замена производственной линии стоимостью около 690 млн руб. и реновация производственного корпуса. Отдельно компания проектирует логистический хаб, который свяжет Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

«Мы прогнозируем рост продаж на юге страны на уровне 30% к 2030 году», — пояснил Алисултанов. Кроме того, СКФО холдинг рассматривает как экспортный коридор: через регион идут поставки в Грузию, Азербайджан и Армению, округ включен в маршрут коридора «Север-Юг» с выходом на рынки Ближнего Востока. «Для нас СКФО — точка роста в двух измерениях: внутренний рынок с высоким потенциалом и ворота на внешние рынки», — добавил Алисултанов.

При этом, по его словам, СКФО — один из самых нетипичных молочных рынков в стране. Его специфику определяют три фактора: демография, структура производства и культура потребления. В ряде республик СКФО коэффициент рождаемости почти вдвое превышает среднероссийский, что формирует устойчивый спрос на базовые молочные категории и детское питание. На долю сельхозорганизаций в СКФО приходится не более 10% производства молока, тогда как средний показатель по стране — 60-70%. Здесь же основной объем производят ЛПХ и фермеры. «Чем выше доля домашнего молока, тем больше спрос на продукты, которые невозможно произвести в быту», — отметил Алисултанов. Третий фактор — кофейная культура. Так, плотность кофеен в Махачкале в десять раз превышает показатель Москвы, схожая ситуация в Грозном, сравнил он, подчеркнув, что это формирует спрос на профессиональные молочные и растительные продукты для кофейного сегмента.

Гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев ранее в интервью ТАСС говорил, что инвестиции компании в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб. Он напомнил, что в прошлом году была принята инвестиционная программа в размере 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов она стала дороже. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнил Закриев. Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы