Инвестиции в аквакультуру: рынок близок к насыщению, но возможности есть

Маржинальность ряда направлений уже близка к исчерпанию потенциала

Ряд крупных игроков проявляет интерес к выращиванию форели в Черном море

Инвестиционная активность в отрасли аквакультуры снижается, проекты продолжаются, преимущественно концентрируясь в производстве кормов, рыбопосадочного материала и товарных лососевых. Маржинальность ряда направлений уже близка к исчерпанию потенциала, но существуют и новые возможности — например, в Черноморском регионе и на Северном Кавказе. Об этом на конференции «: PRO животноводство и комбикорма» рассказал гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. По его словам, инвестиционная активность в отрасли, как и в целом в российском АПК, существенно снизилась из-за роста стоимости строительства и оборудования, высокой ключевой ставки. Помимо этого, цена реализации продукции повышается медленнее издержек, а производители, помимо экономических факторов, сталкиваются с природными и биологическими проблемами — например, аномально теплое лето и заболевания поголовья рыбы. 

«В результате очень большая часть аквакультурных предприятий выставляется на продажу или уже продается. Несмотря на все это, инвестиции в отрасль аквакультуры все-таки идут. Во-первых, в производство кормов для аквакультуры, что является наиболее успешной областью. Во-вторых, значительные вложения идут в производство рыбопосадочного материала форели и лосося. В-третьих, инвестиции направляются непосредственно в выращивание товарной рыбы, в основном лососевых видов», — констатировал Голохвастов.

Но по ряду этих направлений рынок приближается к насыщению, что делает новые крупные инвестиции нецелесообразными. К примеру, самообеспеченность кормами для аквакультуры по итогам 2025 года оценивается в 84% против 13% в 2021 году, а объем собственного производства вырос почти в пять раз, до 126 тыс. т. В ближайшем будущем ожидается запуск еще нескольких крупных производств: в Смоленской области — компании «Мелком» мощностью 108 тыс. т кормов ежегодно, в Астраханской области — вторая очередь завода «Рыбные корма» на 25 тыс. т, в Новгородской области строится завод компании «» мощностью 70 тыс. т, а в Карелии недавно был запущен завод компании «Аква Фид» на 50 тыс. т кормов в год. «Суммируя эти мощности, становится очевидно, что рынок кормов для аквакультуры приближается к насыщению. Поэтому мы полагаем, что новые заводы по производству кормов строить уже не надо. Можно рассмотреть инвестиции в компоненты кормов, в премиксы или стартовые корма, но не в общее товарное производство», — сказал Голохвастов.

Заметно улучшилась и обеспеченность рыбопосадочным материалом — прежде всего благодаря значительным инвестициям «Инарктики». Также существует еще ряд производителей — в Карелии и в Ленинградской области. «Но если рыбопосадочный материал практически весь на сегодняшний день отечественный, а импорт абсолютно минимальный, то оплодотворенная икра на 80% импортная. Крупнейший российский производитель — племзавод "Адлер" и другие производители, более мелкие, уже несколько лет не могут существенно увеличить продажи, несмотря на имеющийся потенциал», — заметил эксперт.

По мере снижения собственного производства растет импорт аквакультурных лососевых: согласно оценке, приведенной в презентации Голохвастова, в 2025 году самообеспеченность по этому показателю составила 30% против 43% в 2022 году, объем рынка — 156 тыс. т против 141 тыс. т.

Региональные особенности играют в развитии лососевой аквакультуры ключевую роль. Основные центры — Карелия и Ленинградская область (с производством лососевых в аквакультуре в 2025 году на уровне 34 тыс. т в живом весе, по оценке «Агриконсалта»), Мурманская область (35 тыс. т), Республика Северная Осетия — Алания (15 тыс. т), Краснодарский край и Республика Крым, включая Черноморское побережье (5 тыс. т), каждый из которых имеет свои уникальные вызовы и возможности. Всего в 2025 году было выращено 114 тыс. т.

Инвесторы учитывают территориальные аспекты. К примеру, ряд крупных игроков проявляет интерес к выращиванию форели в Черном море, но производство пока не развивают: по словам Голохвастова, как в связи с общим, не очень удачным фоном для крупномасштабных проектов, так и в связи с необходимостью наработки опыта и специфическими особенностями работы с черноморской форелью. «В Черном море температура так выстроена, что необходимо быстрое зарыбление, большое количество посадочного материала и также необходимо быстро сбыть продукцию при повышении температуры воды к лету. Соответственно, такой подход иногда приводит к снижению отпускных цен. Поэтому пока там небольшие объемы, 1-2 тыс. т», — заметил Голохвастов.

Между тем, интерес к выращиванию форели в Черном море проявляют крупные игроки — например, «Черноморская форель», им. Н. И. Ткачева и «Гольфстрим Юг», которые покупают участки площадью 400-1000 га, что предполагает большие объемы производства. «Однако многие проекты в отрасли замораживаются или отменяются, что указывает на сохраняющиеся сложности. Тем не менее, инвестиции в Черноморском регионе могут быть значительными, что видно по потраченным средствам на приобретение участков», — добавил он.

Объемы выращивания лососевых в Мурманской области зависят от успехов двух представленных там крупных игроков — компаний «» и «Русский лосось», которые являются основными поставщиками охлажденного лосося. В Ленинградской области реализуются крупные проекты, хотя и достаточно медленно развивающиеся: согласно презентации, крупнейшим производителем форели в регионе была компания «Рыбстандарт», которую сейчас возглавила команда, связанная со структурами «Балтийского берега».

Эксперты «Агриконсалта» также выделяют Республики Северная Осетия — Алания и Дагестан: преимуществом этих регионов является возможность круглогодичного выращивания форели. Анализ инвестиционных проектов, в том числе ООО «Голден Фиш», ООО «РОСТ Аквакультура» и ООО «Ирганайская форель» указывает на перспективы дальнейшего увеличения производства в ближайшие годы.

