«Агро-Холдинг Майский» вложит 6 млрд рублей в развитие бизнеса

В структуру агрохолдинга входят крупнейший в Пермском крае свинокомплекс и мясокомбинат Pixabay

«Агро-Холдинг Майский» (занимается свиноводством и мясопереработкой) в этом году планирует начать реализацию крупного инвестиционного проекта в Пермском крае. Он предусматривает модернизацию действующих производственных площадок и создание новых животноводческих комплексов. Общий объем инвестиций составит 6 млрд руб. В ходе выставки «Иннопром-2026» компания подписала соглашение о развитии сотрудничества и финансировании новых проектов с ВТБ.



Выход предприятия на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2030 года. Реализация проекта позволит повысить эффективность производства и увеличить объемы выпуска продукции. Для его реализации компания рассчитывает использовать действующие федеральные и региональные меры господдержки, включая финансовые и нефинансовые инструменты, сообщила пресс-служба ВТБ.



«Сегодня агропромышленный комплекс остается одним из наиболее активных секторов, инвестирующих в модернизацию производств, повышение эффективности и расширение мощностей. Для ВТБ важно поддерживать проекты, которые способствуют технологическому развитию сельского хозяйства, росту объемов производства и созданию новых рабочих мест. Мы уже финансируем проекты "Агро-Холдинга Майский" на 1,1 млрд руб., готовы продолжать сотрудничество в реализации инвестиционной программы группы, обеспечивать ее необходимыми финансовыми инструментами», — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир.



По словам директора агрохолдинга Артема Болдырева, реализация проектов позволит компании вывести производственные мощности на качественно новый уровень, повысить эффективность действующих производств и обеспечить дальнейший рост бизнеса. «Мы нацелены на расширение присутствия в федеральных торговых сетях, развитие собственной розницы и выход на экспортные рынки», — добавил он.



В структуру «Агро-Холдинга Майский» входят компания «Агро-Альянс» — крупнейший в Пермском крае свиноводческий комплекс полного цикла (более 110 тыс. свиней) и «Майский мясокомбинат». Компания развивает собственную торговую марку «Майский мясокомбинат» и розничную торговую сеть. В 2025 году при поддержке ВТБ группа приобрела мясоперерабатывающий завод в Кунгуре, что позволило создать полный цикл производства и увеличить глубину переработки продукции.



Также в ходе выставки «Иннопром-2026» ВТБ заключил соглашение о предоставлении 2,2 млрд руб. на развитие Курганского мясокомбината «Стандарт» (входит в «Уральскую Агропромышленную группу»). Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов. «Пищевая промышленность позволяет обеспечивать стабильный спрос на инвестиции в производство и переработку. Такие предприятия создают рабочие места и формируют устойчивые производственные цепочки. Сегодня мы уже предоставили ряду предприятий, находящихся под управлением "Уральской Агропромышленной группы", порядка 1,5 млрд руб., в том числе по льготной программе Минсельхоза России, и готовы оказывать дополнительную финансовую поддержку для реализации проектов, инвестиционных планов и масштабирования производства”, — отметил Алексей Кушнир.

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