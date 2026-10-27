Плановая мощность предприятия — 50 тысяч тонн в год Ю. Эйвазова

Компания «Хабаровский бройлер» начинает строительство птицефабрики плановой мощностью 50 тыс. т мяса птицы в год на территории опережающего развития «Хабаровск». В планах предприятия — создание комплекса полного цикла. В его состав войдут комбикормовый завод, площадка для родительского стада, цех инкубации, комплекс содержания цыплят‑бройлеров, а также цех убоя и переработки птицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сейчас проект находится на предпроектной стадии. Инвестор уже приступил к геологическим и геодезическим изысканиям. Отдельно ведутся орнитологические исследования так как площадка расположена в непосредственной близости от аэродрома. Также инвестор построит станцию биологической очистки и комплекс физико‑химической очистки промышленных стоков. Объекты будут спроектированы с учетом потребностей местного населения.



В конце прошлого года информагентство сообщало, что инвестиции в проект составят около 13 млрд руб., тогда плановая мощность птицефабрики оценивалась в 40 тыс. т в год. Запуск комплекса был намечен на 2028 год. Продукция будет поставляться на рынок регионов Дальнего Востока, в частности в социальные учреждения, а также на экспорт в Китай, говорил тогда гендиректор «Хабаровского бройлера» Александр Сапелкин. «Наша цель — повышение продовольственной безопасности Дальнего Востока, снижение зависимости от импорта и обеспечение местного населения качественным мясом, — отмечал он. — В производстве будут использованы самые современные технологии с высоким уровнем биобезопасности».



«Развитие сельского хозяйства — это и новые рабочие места, и поддержка наших производителей, и уверенность жителей в том, что край способен обеспечить себя необходимыми продуктами», — написал на днях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Телеграм-канале.



По данным Росстата, уровень самообеспечения региона мясом в 2025 году составил 4%. Производство скота и птицы на убой в Хабаровском крае составило 5,5 тыс. т в живом весе. В целом на Дальнем Востоке все еще есть потенциал для строительства птицефабрик, свинокомплексов и теплиц, ранее говорил «Агроинвестору» директор департамента инвестиций и рынков капитала «Кепт» Павел Лапшин. В животноводстве инвестиционный интерес представляют молочное скотоводство, мясное птицеводство и свиноводство, ориентированные преимущественно на удовлетворение внутреннего спроса в ДФО, отмечала директор по исследовательским проектам и экспертным разработкам ФАНУ «Востокгосплан» Елена Агешина. При этом возможности межрегиональной конкуренции в массовом производстве мяса и молока ограничиваются более высокими производственными и логистическими издержками по сравнению с центральными регионами страны. «В результате проекты в животноводстве в ДФО, как правило, реализуются в меньшем масштабе, а их экономическая эффективность в значительной степени зависит от доступности и объема господдержки», — обращала внимание она.



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