Будет не жирно? Государство призывает производителей продуктов питания бороться с ожирением населения

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Должны ли изменяться принципы производства продовольствия с учетом влияния на здоровье, единого мнения пока нет. Сами представители пищепрома говорят, что уже давно вводят в свой ассортимент диетические продукты, минимизируют использование искусственных красителей и консервантов, однако считают, что их главная задача — обеспечить широкий выбор качественной еды. А вот вопросы повышения доступности продуктовой линейки и формирования в сознании людей привлекательной модели здорового образа жизни — уже обязанность органов власти

Проблема ожирения становится все более актуальной и начинает представлять угрозу для жизни людей и, соответственно, демографии. Согласно опубликованному докладу Всемирной федерации борьбы с ожирением (WOF), к 2035 году более половины населения планеты (51%, или более 4 млрд человек) будет иметь избыточный вес. Россия не избежала мирового тренда. По оценке Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, с 2005 по 2020 год число подростков в России, получивших диагноз «ожирение», выросло более чем в два раза. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян сравнивает эту проблему с пандемией. Неправильное питание и избыточная масса тела становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Организацию комплексного подхода к решению проблемы ожирения в числе важных задач национального проекта «Демография» обозначил Роспотребнадзор. Немалая роль в этом отводится производителям продуктов питания. Еще в 2016-м была принята Стратегия повышения качества пищевой продукции на период до 2030 года. Благодаря ее реализации была расширена информация о продуктах, которую производитель должен предоставлять на этикетке (упаковке), созданы информационные системы прослеживания и контроля качества продуктов питания «от поля до прилавка», вступил в силу закон о сертификации органической продукции и так далее.

Универсального подхода нет