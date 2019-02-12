Цены на комбикорма в России достигли двухлетнего максимума

В течение 2018 года средняя цена на комбикорма в России увеличилась на 16%, следует из данных Росстата. В том числе в декабре комбикорма подорожали на 1% до 16,6 тыс. руб./т, что является максимумом с сентября 2016 года.



Наибольшую динамику продемонстрировали комбикорма для свиней, цены на которые к декабрю составляли 15,4 тыс. руб./т, что на 24% больше показателя декабря 2017-го и является новым историческим рекордом. Комбикорма для КРС и сельскохозяйственной птицы за минувший год поднялись в цене на 14% до 12,8 тыс. руб./т и 17,8 тыс. руб./т соответственно.



Самые высокие цены на комбикорма отмечались в Южном федеральном округе, где они увеличились на 30% и к концу прошлого года стоили в среднем 21,7 тыс. руб./т. В Центре рост цен составил 17% до 16,5 тыс. руб./т, в Поволжье — 16% до 17,3 тыс. руб./т, на Дальнем Востоке — 11% до 17,4 тыс. руб./т. При этом в Сибири комбикорма подорожали лишь на 3,4% и в декабре средняя цена на них составляла 10,5 тыс. руб./т.



Основным фактором повышательной динамики в прошлом году стал рост цен на зерно: на пшеницу в течение прошлого года они поднялись на 54%, ячмень — на 57%, следует из данных Росстата. «Вес этой составляющей в стоимостном выражении комбикорма крайне велик. Также наблюдался рост цен и на другие ингредиенты, такие как витамины», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Российский комбикормовый рынок отличается высокой долей зернового сырья, ранее отмечала гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова. Так, если в странах Евросоюза на зерно приходится 45-50% от общего объема продукта, то в России этот показатель достигает 70%. А доля шротов и жмыхов в России, наоборот, в три-четыре раза меньше, чем в странах с развитым аграрным сектором.



Однако есть и другой фактор, оказывающий влияние на статистику, — так называемые трансфертные цены на комбикорма внутри агрохолдингов, замечает Михнюк. «Основная часть комбикормов выпускается производителями того или иного вида мяса для себя. И иногда бывает так, что финансовые руководители холдингов намеренно перекидывают часть затрат на комбикормовую составляющую, чтобы обосновать более низкую цену на мясо. Поэтому вопрос цен на комбикорма — во многом творческий», — отметил Михнюк.



В 2018 году производство комбикормов выросло на 5% до 28,9 млн т, в том числе было выпущено 15,5 млн т комбикормов для птицы и 11 млн т для свиней. Таким образом, на птице- и свиноводство в совокупности приходится более 90% объема производимых комбикормов, причем 54% общего рынка потребляется сектором птицеводства. По данным Союза комбикормщиков России, около 80% производимого в стране комбикорма выпускается и потребляется внутри холдингов и крупных хозяйств. К 2020 году, согласно прогнозу Минсельхоза, объем производства может увеличиться до 30,8 млн т. Abercade в перспективе ближайших четырех лет ожидает среднегодовой темп прироста объемов комбикормового рынка в 3%.

