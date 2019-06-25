Тариф системы «Платон» вырастет с 1 июля

С 1 июля тариф системы «Платон» будет проиндексирован на 14 коп. и составит 2,04 руб. за километр. Как говорится в сообщении Минтранса, соответствующее правительственное постановление будет опубликовано в ближайшее время. С 1 февраля 2020 года тариф будет повышен до 2,2 руб./км, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 руб./км, далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.



Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей пояснил, что для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа ведомство отказалось от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции. Но этот показатель будет достигнут в течение трех лет. Сегодня действует льготный тариф — 1,9 руб./км. Планируемая ежегодная индексация платы на размер инфляции ранее переносилась трижды — в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах.



Индексация тарифа, конечно, повлияет на цены продукции, но незначительно, сказал «Агроинвестору» гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, в свою очередь, полагает, что рост тарифа на конечные цены не повлияет, а ляжет дополнительным бременем на перевозчика. «В большинстве случаев из-за 14 коп. пересматривать цены на перевозку никто не будет», — сказал «Агроинвестору» Матягин.



По данным Минтранса, в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время взимания платы работы составляет 77 млрд руб. Как отмечает министерство, за счет этих денег отремонтировано свыше 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Тем не менее доля перевозчиков, уклоняющихся от платы в системе «Платон», по-прежнему велико, говорит Матягин. По его подсчетам, если бы система «Платон» функционировала нормально и в полном объеме, при действующем тарифе ежегодно бы собиралось около 200 млрд руб. платежей.



Поэтому «Грузавтотранс» намерен добиваться отмены индексации тарифа. «В прошлом году мы не позволили поднять тариф, оставив ставку на прежнем уровне. Тогда отмечалось, что система «Платон» до сих пор нормально не функционирует — она несет для перевозчиков лишь дополнительные затраты, но не создает условия для добросовестной конкуренции, прозрачности товаропотоков и т. д. Сейчас ничего не изменилось», — сетует Матягин. «Платон» представляет собой закрытую систему, которая ничего о себе не сообщает и никто не знает, что в ней происходит, подтверждает Безбородов. «У них накоплено огромное количество данных, но, судя по всему, они просто не в состоянии их обработать. Аналитики и бизнес рассчитывали, что «Платон» поможет проанализировать товародвижение в стране, но мы до сих пор не знаем, как движется автотранспорт, такой статистики просто нет», — добавил Безбородов.



Система взимания платы «Платон» действует с 15 ноября 2015 года для грузовиков массой более 12 т. На период адаптации был введен льготный тариф в размере 1,53 руб. за 1 км, однако в постановлении правительства говорилось, что тариф будет корректироваться «исходя из фактического изменения индекса потребительских цен». Крупнейшие российские продовольственные объединения выступали против повышения, заявляя, что такой шаг может привести к подорожанию продовольственных товаров и уходу перевозчиков в тень. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценивал, что повышение тарифа «Платона» на каждые 10-20% ведет к удорожанию товаров на 3-10%.



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