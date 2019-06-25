Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.034
eur
71.787
moex
2784.05
brent
65.55
пшеница
544.6
сахар
12.78

Рынки
Тариф системы «Платон» вырастет с 1 июля
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 июня 2019
График индексации определен на три года вперед
Система «Платон» действует с ноября 2015 года
Фото: Е. Егоров

С 1 июля тариф системы «Платон» будет проиндексирован на 14 коп. и составит 2,04 руб. за километр. Как говорится в сообщении Минтранса, соответствующее правительственное постановление будет опубликовано в ближайшее время. С 1 февраля 2020 года тариф будет повышен до 2,2 руб./км, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 руб./км, далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей пояснил, что для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа ведомство отказалось от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции. Но этот показатель будет достигнут в течение трех лет. Сегодня действует льготный тариф — 1,9 руб./км. Планируемая ежегодная индексация платы на размер инфляции ранее переносилась трижды — в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах.

Индексация тарифа, конечно, повлияет на цены продукции, но незначительно, сказал «Агроинвестору» гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, в свою очередь, полагает, что рост тарифа на конечные цены не повлияет, а ляжет дополнительным бременем на перевозчика. «В большинстве случаев из-за 14 коп. пересматривать цены на перевозку никто не будет», — сказал «Агроинвестору» Матягин.

По данным Минтранса, в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время взимания платы работы составляет 77 млрд руб. Как отмечает министерство, за счет этих денег отремонтировано свыше 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Тем не менее доля перевозчиков, уклоняющихся от платы в системе «Платон», по-прежнему велико, говорит Матягин. По его подсчетам, если бы система «Платон» функционировала нормально и в полном объеме, при действующем тарифе ежегодно бы собиралось около 200 млрд руб. платежей.

Поэтому «Грузавтотранс» намерен добиваться отмены индексации тарифа. «В прошлом году мы не позволили поднять тариф, оставив ставку на прежнем уровне. Тогда отмечалось, что система «Платон» до сих пор нормально не функционирует — она несет для перевозчиков лишь дополнительные затраты, но не создает условия для добросовестной конкуренции, прозрачности товаропотоков и т. д. Сейчас ничего не изменилось», — сетует Матягин. «Платон» представляет собой закрытую систему, которая ничего о себе не сообщает и никто не знает, что в ней происходит, подтверждает Безбородов. «У них накоплено огромное количество данных, но, судя по всему, они просто не в состоянии их обработать. Аналитики и бизнес рассчитывали, что «Платон» поможет проанализировать товародвижение в стране, но мы до сих пор не знаем, как движется автотранспорт, такой статистики просто нет», — добавил Безбородов.

Система взимания платы «Платон» действует с 15 ноября 2015 года для грузовиков массой более 12 т. На период адаптации был введен льготный тариф в размере 1,53 руб. за 1 км, однако в постановлении правительства говорилось, что тариф будет корректироваться «исходя из фактического изменения индекса потребительских цен». Крупнейшие российские продовольственные объединения выступали против повышения, заявляя, что такой шаг может привести к подорожанию продовольственных товаров и уходу перевозчиков в тень. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценивал, что повышение тарифа «Платона» на каждые 10-20% ведет к удорожанию товаров на 3-10%.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
Отраслевые союзы просят отложить новые тарифы «Платона»
К 2022 году на грузовики обяжут устанавливать весовые датчики
Перевозчики требуют наказывать владельцев зерна за перегруз
Перевозки переходят на цифру. Как развитие IT-технологий влияет на зерновую логистику
Уберизация перевозок сельхозгрузов. IT-технологии завоевывают рынок транспортировки продукции АПК

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 17 по 23 июня
Аналитика
Разрешенная птица: в мире и России растет спрос на халяль
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Фото
Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией