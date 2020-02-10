Лидеры рынка выпустили 224 тысячи тонн индейки

Топ-5 крупнейших в России производителей индейки в прошлом году выпустили почти 224 тыс. т этого вида мяса (здесь и далее — в убойном весе), следует из рейтинга, составленного консалтинговым агентством Agrifood Strategies (есть у «Агроинвестора»). По итогам 2018-го лидеры рынка в сумме произвели 213,4 тыс. т индейки. Тогда на долю пяти ведущих игроков приходилось 78,5% от общего объема производства в стране, в прошлом году она незначительно уменьшилась до 77,7%.

Производство индейки развивается самыми быстрыми темпами по сравнению с другими видами мяса. Как следует из исследования Agrifood Strategies, в прошлом году было выпущено свыше 288 тыс. т, что на 6% больше, чем в 2018-м. Для сравнения, сектор свиноводства прибавил 5,1%, выпуск говядины увеличился на 0,8%, мяса птицы в целом — на 0,6%. Общее производство скота и птицы на убой выросло на 1,9%.

По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в 2019 году впервые за последние десять лет в отрасли отмечено замедление темпов роста: ранее она прибавляла более 25% в год. «Снижение произошло исключительно из-за остановки двух из пяти ведущих поставщиков индюшатины на российский рынок — «Евродона» и Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури, которые совместно производили до 70 тыс. т продукции ежегодно», — уточняет Давлеев.

Тем не менее, за счет роста производства у других игроков выпавшие объемы удалось компенсировать. Так, «Дамате» за прошлый год увеличила объемы более чем на 48% или 42,7 тыс. т. Компания произвела 131 тыс. т индейки и сохранила первое место с долей рынка 45,5%. «Тамбовская индейка» (совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) поднялась с третьей на вторую позицию с почти 41 тыс. т, что на 8,8% больше, чем по итогам 2018 года. С четвертого на третье место переместился «Краснобор», хотя он и уменьшил объем выпуска индейки с 24,6 тыс. т до 21 тыс. т. «Морозовская» птицефабрика, бывшая по итогам 2018 года пятой, увеличила производство на 6,2% до 19 тыс. т и сейчас стала четвертой в рейтинге. Пятую строчку занял «Евродон», который в 2019 году выпустил 12 тыс. т продукции. По итогам 2018-го холдинг был вторым с 45 тыс. т.

Также позитивной динамике в секторе способствовал рост производства в ставропольском «Агро-Плюсе» (на 53,3% до 11,5 тыс. т), который стал шестым в списке лидеров, и увеличение выпуска продукции у более десятка небольших региональных компаний. Уверенно развиваются «Аскор» в Удмуртии (+46% до 4,1 тыс. т), «Восточная-Агро» в Оренбурге (+20% до 4,3 тыс. т) и ряд других предприятий, отмечает Давлеев.

Среди важных событий прошлого года в отрасли Agrifood Strategies отмечает успешный старт нового игрока в Сибирском федеральном округе — компании «Индейка Приангарья», покупку петербуржской компанией «Конкорд» своего конкурента «Труд», а также поглощение рязанской «Старожиловской птицей» Егорьевской птицефабрики в Московской области. В планах — старт новых региональных проектов в Тверской и ряде других областей, знает Давлеев.

Кроме того, российское индейководство вышло на новый этап развития благодаря открытию племенного репродуктора второго порядка британской Aviagen Turkeys в Пензенской области первоначальной мощностью 8 млн инкубационных яиц в год. На очереди завершение строительства аналогичного племенного центра другого лидера мировой селекции индеек — Hybrid Turkeys — в Ставропольском крае, запланированное на 2021 год. Также не исключено восстановление входящего в «Евродон» племенного комплекса «Урсдон» в Ростовской области, когда будет решен вопрос о его новом владельце или операторе. Все это позволит в течение двух лет увеличить производство инкубационного яйца индейки до 25-30 млн штук и почти наполовину удовлетворить потребности отечественных предприятий в племенном материале, оценивает Agrifood Strategies.

Еще одним важным событием для отрасли, в том числе влияющим на ее дальнейшее развитие, стало открытие рынка Китая для поставок индейки из России. К концу года в КНР было отправлено более 700 т продукции, выпущенной «Дамате» и «Краснобором». Перспективы многократного увеличения этих объемов в 2020 году вполне очевидны и будут зависеть в основном от решения проблем с коронавирусом в Китае, говорит Давлеев. Также в планах отечественных производителей расширение поставок в ОАЭ, Гонконг, начало отгрузок во Вьетнам, в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, перечисляет он.

По прогнозу Agrifood Strategies, в 2020 году производство индейки в России может увеличиться минимум на 30-45 тыс. т и достичь 320-335 тыс. т. К 2025-му объем выпуска вырастет до 550 тыс. т. Основной предпосылкой дальнейшего развития отрасли является повышенный спрос на индейку в России, несмотря на то, что к концу прошлого года она в среднем подорожала на 5,1%, тогда как бройлер стал дешевле на 6,5%, свинина — на 6,8%. При этом среднее годовое потребление индейки в России составляет 1,97 кг на человека в год, что значительно ниже, чем в странах со схожей структурой потребления мяса (около 4,5 кг), обращает внимание Давлеев.