Экспорт кукурузы могут ограничить до 1 сентября

Ассоциация Роскрахмалпатока обратилась к замминистра сельского хозяйстве Оксане Лут с просьбой продлить запрет на экспорт кукурузы за пределы ЕАЭС с 30 июня до 1 сентября этого года. Обращение связано с тем, что индустрия крахмалопродуктов ощущает значительную нехватку кукурузы для переработки. Кроме того, цены на нее в последнее время увеличились, сообщает «Интерфакс».



В прошлом году урожай кукурузы составил 13,2 млн т, из которых участники ассоциации переработали более 1 млн т, на корма ушло около 2 млн, на экспорт — 3,2 млн т. «По идее, кукуруза должна быть, о дефиците речи идти не должно, но она есть не в тех регионах, в которых находятся наши предприятия, — рассказал «Агроинвестору» президент Роскрахмалпатоки Олег Радин. — Везти ее оттуда, где она хранится, дорого, и логистические издержки, безусловно, отразятся на себестоимости наших продуктов». В письме уточняется, что все крахмалопаточные заводы России расположены в Центральном, Приволжском и Южном округах.



В случае, если предложение Роскрахмалпатоки не найдет поддержки, отрасль ждут негативные последствия, так как основное сырье для переработки — кукуруза, добавляет Радин. По его словам, у многих переработчиков нет долгосрочных хранилищ, и они вынуждены покупать кукурузу «с колес». «А в ряде регионов трейдеры или сельхозпроизводители просто вывозят ее, либо уже вывезли и продали. То есть мы не можем ее перерабатывать, от чего могут пострадать долгосрочные контракты», — говорит он.



Также в письме со ссылкой на данные «Центра агроаналитики» при Минсельхозе сообщается, что с 9 апреля по 7 мая внутренние цены сельхозпроизводителей на кукурузу выросли на 3,5%. Самые высокие показатели традиционно сохраняются на юге России. В Приволжском федеральном округе кукуруза подорожала на 9,4%, в Центральном — на 4,3%.



«Считаем необходимым обратить внимание, что при отсутствии кукурузы предприятия глубокой переработки зерна не смогут быть перенастроены на другой вид сырья и будут вынуждены остановиться до нового урожая», — говорится в письме. Это, по мнению ассоциации, может негативно сказаться и на других отраслях — потребителях крахмала и его производных. В связи с этим ассоциация просит продлить запрет на экспорт кукурузы до 1 сентября, за исключением стран ЕАЭС.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что просьба запретить экспорт кукурузы до 1 сентября — решение нерациональное и не ответственное; оно не позволит отрасли переработки кукурузы решить все свои проблемы. «Мы уже имеем опыт, когда стремление маслопереработчиков снизить цены на сырье путем запрета экспорта привели к абсолютно обратному результату. И такая ситуация может повториться», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Он также считает, что в подобном ограничении нет смысла: вряд ли в июле Россия массово начнет вывозить кукурузу. Во-первых, это связано с не столь большими запасами этого зерна в России. Во-вторых, мировые цены на кукурузу будут падать, потому что ее урожай существенно вырастет, а производство биотоплива в США утратило свою эффективность в условиях падения цен на все виды жидкого топлива.

