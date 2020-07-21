Россия сохранила первое место по поставкам шоколада в Китай

Объем производства кондитерских изделий в России достиг 4 млн тонн в год «Кондитерский концерн Бабаевский»

В 2019 году экспорт кондитерских изделий из России стал рекордным, достигнув почти $1,4 млрд. При этом наша страна, как и в 2018-м, стала крупнейшим поставщиком шоколада в Китай, рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов в ходе онлайн-конференции, сообщает РИА «Новости».



Как следует из обзора «Агроэкспорта», в прошлом году Китай закупил 101 тыс. т шоколадных кондитерских изделий — на 25 тыс. т больше, чем в 2018-м. В стоимостном выражении поставки увеличились с $448 млн до $483 млн. На долю России пришлось 49 тыс. т шоколада на $112,6 млн — то есть почти половина всего объема ввоза и почти четверть поставок в деньгах. На втором месте находится Италия, отправившая в Китай 10,9 тыс. т шоколада на $93,7 млн. Третью строчку занимает Малайзия, которая ввезла 15,8 тыс. т на $52,3 млн.



По прогнозу «Агроэкспорта», объем рынка шоколадных кондитерских изделий в КНР увеличится с $3,41 млрд в 2019 году до $3,76 млрд в 2023-м, при этом в физическом выражении его емкость останется на уровне 253 тыс. т. Аналитики связывают это с ростом спроса на высококачественную продукцию премиум-класса. Также, согласно прогнозам центра, в среднесрочной перспективе среднедушевое потребление шоколада в Китае изменится. Если в 2010 году оно составляло 0,16 кг на человека в год, то в прошлом достигло 0,18 кг, однако к 2023-му снизится до 0,17 кг.



Динамичнее всего в КНР будет расти рынок шоколада в плитках: с 46 тыс. т в прошлом году до 55 тыс. т в 2022-м, следует из обзора «Агроэкспорта», тогда как, например, рынок шоколадных батончиков увеличится с 25 тыс. т до 30 тыс. т, шоколадных наборов в коробках — с 33 тыс. т до 38 тыс. т. Тем не менее, именно две последние категории центр называет наиболее перспективными для дальнейшего развития.



По словам президента Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») Сергея Носенко, объем производства кондитерских изделий в России достиг 4 млн т в год, тогда как потребление находится в пределах 3,3 млн т. «Внутренний рынок исчерпан. Мы должны переходить на пути освоения потенциала смежных рынков, в том числе азиатских, арабских, а также европейских», — уверен он (цитата по РИА «Новости»). «Агроэкспорт» тоже отмечает высокий потенциал кондитерской отрасли для развития экспорта, однако в своих материалах центр обращает внимание, что для Китая актуальна проблема нарушения прав интеллектуальной собственности. Есть вероятность столкнуться с недобросовестными конкурентами, которые незаконно используют чужие товарные знаки.



Перспективы продвижения российской шоколадной продукции в Китае неоднозначны, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Ноколадный рынок Китая крайне мал, несмотря на численность жителей: в культуре потребления Китая шоколадные изделия считаются слишком сладкими, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Действительно увеличить экспорт возможно только изменив культуру потребления в Китае, это крайне амбициозная задача, решать которую неконсолидированные чисто российские производители не будут: для этого требуются существенные компетенции, финансовые ресурсы, а результат не гарантирован. Локализованные в России транснациональные компании («Марс», «Нестле», «Ферреро») почти не экспортируют продукцию в Китай, поскольку там у них есть свои производства».



Сейчас рассматривается довольно интересная инициатива, которая может увеличить наш кондитерский экспорт — субсидирование закупок сахара российскими кондитерами для экспорта, добавляет Никиточкин. «Если она будет реализована, то у нас появятся шансы увеличить кондитерский экспорт, иначе объемы поставок будут находиться примерно на стабильном уровне плюс-минус 5%», — считает он.



По данным «Агроэкспорта» на 12 июля, с начала года Россия поставила на внешние рынки кондитерских изделий на $524 млн против $546 млн за аналогичный период прошлого года. В общей структуре экспорта сельхозсырья и продовольствия на эту категорию пришлось около 4%.

