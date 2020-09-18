разделы

реклама

журналы

USD

75.621 (0,67%)

EUR

89.634 (0,88%)

MOEX

2951.79 (-0,67%)

BRENT

43.04 (-0,60%)

Пшеница

577.2 (3,78%)

Сахар

12.77 (1,19%)

USD

75.621 (0,67%)

EUR

89.634 (0,88%)

MOEX

2951.79 (-0,67%)

BRENT

43.04 (-0,60%)

Пшеница

577.2 (3,78%)

Сахар

12.77 (1,19%)

USD

75.621 (0,67%)

EUR

89.634 (0,88%)

MOEX

2951.79 (-0,67%)

BRENT

43.04 (-0,60%)

Пшеница

577.2 (3,78%)

Сахар

12.77 (1,19%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Экспорт ячменя из России вырос на треть

Активным отгрузкам способствует увеличение урожая агрокультуры

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Поставки из России заместят на мировом рынке выпадающие объемы экспорта ячменя из ЕС
Ю. Грибцова
Поставки из России заместят на мировом рынке выпадающие объемы экспорта ячменя из ЕС
Ю. Грибцова

Экспорт ячменя из России в сезоне-2020/21 года идет более активно по сравнению с прошлым сельхозгодом. По состоянию на 16 сентября вывоз агрокультуры уже на 32% превысил объем отгрузок за первые три месяца сезона-2019/20, составив почти 1,2 млн т, показывают данные торговых потоков Refinitiv.

По словам директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, с 1 июля по 16 сентября экспорт ячменя вырос на 50% и превысил 1,5 млн т. Лидером по закупке ячменя, как и в прошлом году, осталась Саудовская Аравия, на которую приходится почти 60% отгрузок. Второе место заняла Иордания, которая закупила в 2,5 раза больше ячменя, чем в прошлом году — 178 тыс. т. Третьим стал Иран, хотя поставки туда снизились с 310 тыс. т до 162 тыс. т. Также у России в этом году появился новый покупатель ячменя — Кувейт, отгрузки туда составили 45 тыс. т. Значительно выросли продажи в Марокко и в ОАЭ — до 25 тыс. т 22 тыс. т соответственно, рассказала Тюрина «Агроинвестору».

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, с начала сезона к 16 сентября Россия экспортировала более 12 млн т зерна, что почти на 0,6 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Рост произошел в основном за счет активного вывоза ячменя, который увеличился в полтора раза до 1,6 млн т. По мнению Павенского, активному экспорту способствует как близкий к рекорду сбор пшеницы и ячменя, так и рост цен на фоне опасений импортеров из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом в мире.

«Несмотря на то, что посевы ячменя в этом году снизились на 400 тыс. га, более высокий уровень урожайности позволяет ожидать, что итоговый сбор с гектара будет на уровне 2017 года — около 26 ц, а это позволяет прогнозировать урожай в размере 21,5-22 млн т», — оценивает Тюрина. Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора ячменя на 0,3 млн т до рекордных 21 млн т, сказал «Агроинвестору» Павенский.  По данным Минсельхоза на 17 сентября, ячмень обмолочен с 7,7 млн га (91% посевов), собрано 21,1 млн т, что на 1,3 млн т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность агрокультуры увеличилась на 1,6 ц/га до 27,3 ц/га.

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) на прошлой неделе повысила прогноз валового сбора ячменя в России на 3 млн т до 20,3 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал по агрокультуре американские аналитики увеличили с 3,6 млн т в августовском обзоре до 5,1 млн т. При этом для стран ЕС он был снижен на 2,1 млн т относительного прошлого маркетингового года, до 5,7 млн т. Поставки российского ячменя на внешние рынки в прошлом сезоне, по данным FAS USDA, составили 4 млн т.

«Наш ячмень будет замещать на мировом рынке ячмень, который раньше поставлялся из стран ЕС, — говорит Тюрина. — Спрос на него продолжит расти и продажи увеличатся на 1-1,1 млн т [относительного прошлого сезона]». По ее оценке, по итогам прошлого года на долю российского ячменя пришлось 15% в объеме мировой торговли этой агрокультурой. Учитывая нынешнюю динамику экспорта, этот показатель может достигнуть 17%. Цены на ячмень также будут повышаться благодаря интересу со стороны мирового рынка, сейчас они составляют в среднем 10,5 тыс. руб./т против 10,3 тыс. руб. т год назад, добавляет Тюрина. Экспортные цены ячменя в начале недели были на уровне $186/т (FOB Новороссийск). Сейчас они превысили $190/т FOB, уточняет Павенский.

Экспорт ячменя в этом сезоне аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует на уровне 5,7 млн т против 4,5 млн т в 2019/20-м. Однако ценовые перспективы не так радужны, как кажется на фоне снижения вывоза из ЕС, обращает внимание Павенский. «Украина не снизила свой валовой сбор и экспорт, который может достигнуть около 5 млн т как в прошлом сезоне, Австралия будет конкурировать с нами поскольку поставки в Китай, который берет пивоваренный ячмень, заблокированы, а их потенциал — свыше 3 млн т, включая фуражный ячмень, — комментирует эксперт. — Аргентина также поставит на внешние рынки свыше 2 млн т фуражного ячменя, Казахстан может нарастить свой экспорт благодаря росту урожая».   

Екатерина Шокурова 

Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020
«Агротехника и технологии» №4, июль-август 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №4, июль-август 2020
Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике

«Агроинвестор»

Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике
R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»

«Агроинвестор»

R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»
High-tech на землю. Почему сельское хозяйство продолжает оставаться независимым от цифровизации

«Агроинвестор»

High-tech на землю. Почему сельское хозяйство продолжает оставаться независимым от цифровизации

реклама