Экспорт ячменя из России вырос на треть

Поставки из России заместят на мировом рынке выпадающие объемы экспорта ячменя из ЕС Ю. Грибцова

Экспорт ячменя из России в сезоне-2020/21 года идет более активно по сравнению с прошлым сельхозгодом. По состоянию на 16 сентября вывоз агрокультуры уже на 32% превысил объем отгрузок за первые три месяца сезона-2019/20, составив почти 1,2 млн т, показывают данные торговых потоков Refinitiv.



По словам директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, с 1 июля по 16 сентября экспорт ячменя вырос на 50% и превысил 1,5 млн т. Лидером по закупке ячменя, как и в прошлом году, осталась Саудовская Аравия, на которую приходится почти 60% отгрузок. Второе место заняла Иордания, которая закупила в 2,5 раза больше ячменя, чем в прошлом году — 178 тыс. т. Третьим стал Иран, хотя поставки туда снизились с 310 тыс. т до 162 тыс. т. Также у России в этом году появился новый покупатель ячменя — Кувейт, отгрузки туда составили 45 тыс. т. Значительно выросли продажи в Марокко и в ОАЭ — до 25 тыс. т 22 тыс. т соответственно, рассказала Тюрина «Агроинвестору».



Как сообщил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, с начала сезона к 16 сентября Россия экспортировала более 12 млн т зерна, что почти на 0,6 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Рост произошел в основном за счет активного вывоза ячменя, который увеличился в полтора раза до 1,6 млн т. По мнению Павенского, активному экспорту способствует как близкий к рекорду сбор пшеницы и ячменя, так и рост цен на фоне опасений импортеров из-за постепенного ухудшения ситуации с коронавирусом в мире.



«Несмотря на то, что посевы ячменя в этом году снизились на 400 тыс. га, более высокий уровень урожайности позволяет ожидать, что итоговый сбор с гектара будет на уровне 2017 года — около 26 ц, а это позволяет прогнозировать урожай в размере 21,5-22 млн т», — оценивает Тюрина. Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора ячменя на 0,3 млн т до рекордных 21 млн т, сказал «Агроинвестору» Павенский. По данным Минсельхоза на 17 сентября, ячмень обмолочен с 7,7 млн га (91% посевов), собрано 21,1 млн т, что на 1,3 млн т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность агрокультуры увеличилась на 1,6 ц/га до 27,3 ц/га.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) на прошлой неделе повысила прогноз валового сбора ячменя в России на 3 млн т до 20,3 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал по агрокультуре американские аналитики увеличили с 3,6 млн т в августовском обзоре до 5,1 млн т. При этом для стран ЕС он был снижен на 2,1 млн т относительного прошлого маркетингового года, до 5,7 млн т. Поставки российского ячменя на внешние рынки в прошлом сезоне, по данным FAS USDA, составили 4 млн т.



«Наш ячмень будет замещать на мировом рынке ячмень, который раньше поставлялся из стран ЕС, — говорит Тюрина. — Спрос на него продолжит расти и продажи увеличатся на 1-1,1 млн т [относительного прошлого сезона]». По ее оценке, по итогам прошлого года на долю российского ячменя пришлось 15% в объеме мировой торговли этой агрокультурой. Учитывая нынешнюю динамику экспорта, этот показатель может достигнуть 17%. Цены на ячмень также будут повышаться благодаря интересу со стороны мирового рынка, сейчас они составляют в среднем 10,5 тыс. руб./т против 10,3 тыс. руб. т год назад, добавляет Тюрина. Экспортные цены ячменя в начале недели были на уровне $186/т (FOB Новороссийск). Сейчас они превысили $190/т FOB, уточняет Павенский.



Экспорт ячменя в этом сезоне аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует на уровне 5,7 млн т против 4,5 млн т в 2019/20-м. Однако ценовые перспективы не так радужны, как кажется на фоне снижения вывоза из ЕС, обращает внимание Павенский. «Украина не снизила свой валовой сбор и экспорт, который может достигнуть около 5 млн т как в прошлом сезоне, Австралия будет конкурировать с нами поскольку поставки в Китай, который берет пивоваренный ячмень, заблокированы, а их потенциал — свыше 3 млн т, включая фуражный ячмень, — комментирует эксперт. — Аргентина также поставит на внешние рынки свыше 2 млн т фуражного ячменя, Казахстан может нарастить свой экспорт благодаря росту урожая».

