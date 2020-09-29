Производство баранины в этом году уменьшится

В перспективе производство и спрос на баранину будут расти Pixabay

Предложение баранины в России в 2020 году сократится в годовом выражении на 3,6%, что, в первую очередь, будет связано с вынужденным снижением поголовья овец, рассказал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его прогнозу, в этом году производство баранины составит 202 тыс. т против 209,6 тыс. т в 2019-м, в 2021-м сократится до 198 тыс. т. Однако затем начнется прирост: в 2022 году — до 204 тыс. т, в 2023-м — до 208 тыс. т, в 2024-м — до 210 тыс. т. По мнению Давлеева, рынок баранины в России готовится к радикальным структурным изменениям и росту, которые будут происходить в течение ближайшего десятилетия.



При этом сейчас Росстат фиксирует повышение цен на баранину: в августе она подорожала до рекордных 426,92 руб./кг. за 1 кг. Больше всего этот вид мяса стоил в Центральном федеральном округе — 512,67 руб./кг, меньше всего — на Северном Кавказе (380,05 руб./кг). Такая разница объясняется тем, что в этом году Россельхознадзор ввел фактический запрет на вывоз баранины из Южного и Северо-Кавказского округов в другие регионы страны, уточняет Давлеев. Это связано с необходимостью получения от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких регионов России. Присвоение статусов по заразным болезням животных происходит один раз в год. Заседание генеральной сессии МЭБ должно состояться в мае 2021 года. После получения ожидаемого статуса МЭБ в 2022—2024 годах предложение баранины будет восстанавливаться, уверен Давлеев.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев добавляет, что рост цен в системных продажах связан как с балансом экспорта баранины — цена на это мясо на внутреннем рынке коррелируется с ценами на внешнем, так и с особенностями внутреннего потребления: у нас баранина — не самое распространенное мясо, его, в первую очередь, покупает наиболее платежеспособная часть населения. Корнеев считает, что цена снизится ближе к осеннему забою овец, потому что это мясо нужно сразу реализовывать.



По мнению опрошенных «Агроинвестором» экспертов, у рынка баранины есть высокий потенциал развития и увеличения объемов производства по сравнению, например, с птицей или свининой, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Так, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточняет, что на баранину приходится всего около 2% от общего потребления мяса. Раньше большая часть баранины продавалась на рынках, сейчас их становится все меньше, и мясо выходит на прилавки супермаркетов, что облегчает его реализацию, добавляет Давлеев. По его словам, спрос на это мясо будет расти.



В последние 20-30 лет значительная часть баранины производилась в личных подсобных хозяйствах не для продажи, еще часть овец выращивалась в КФХ для реализации на убой, а промышленных предприятий, производящих баранину, почти не было, продолжает Давлеев. Однако буквально за два-три года появились крупные инвестиционные проекты, такие как «Мираторг», «Хакасская баранина» и другие. «Происходит индустриализация сектора, которая заключается не только в переработке, но и еще в двух важных направлениях. Первое — это создание племенной базы производства, — рассказывает он. — Несколько десятков лет люди разводили овец с упором на шерстные породы. Но когда инвесторы поняли, что выход мяса от мясных пород в процентном соотношении гораздо выше, они начали привозить в Россию зарубежные породы овец с улучшенными характеристиками».



Второй тренд — это то, что в ряде регионов намечается переход на контрактное фермерство: когда племенные центры, принадлежащие большим компаниям, раздают молодняк на контрактной основе КФХ. Благодаря этому создаются сети откормочных производств и ферм. «Неучтенного скота будет становиться все меньше и меньше. Два этих фактора будут определять позитивные изменения в реструктуризации отрасли, которые в итоге приведут к увеличению объемов производства», — заключает Давлеев.

