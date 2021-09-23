Рестораторы заявили о дефиците мраморной говядины

Российские производители увеличивают экспорт говядины «Мираторг»

На фоне снижения поставок и проблем на российском рынке рестораны не могут купить мраморную говядину хорошего качества, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова. Об этом он рассказал на Форуме лидеров продовольственного бизнеса в ходе выставки World Food в Москве. Он уточнил, что дефицита не наблюдалось до тех пор, пока у «Мираторга» не открылся экспорт в Китай.



Миронов констатировал, что подходящего для рестораторов мяса просто нет. «И те поставщики, которые остались, могут поставлять все что угодно, любого качества, альтернатива отсутствует», — приводит его слова «Интерфакс». Решением проблемы может стать снятие ограничений на поставки говядины с аргентинских заводов, считает Миронов. Россельхознадзор в 2018—2019 годах ввел временные ограничения на поставки говядины с ряда аргентинских предприятий из-за обнаружения в продукции тетрациклина и листерий.



С нехваткой премиальной продукции также столкнулась сеть «Праймбиф Бар», которая принадлежит производителю мраморной говядины «Заречное». Управляющий сетью Леонид Литвин сказал агентству, что сейчас есть серьезные перебои с рибаем, стриплойном и филе миньон. «Эти позиции сейчас действительно крайне сложно найти, с ними очень большие перебои, и даже в наших ресторанах, несмотря на то что мы являемся частью корпорации, они частенько встают на стоп-листы», — посетовал Литвин. При этом альтернативные стейки (мачете, денвер и так далее), которые при правильном приготовлении могут опережать премиальные по вкусовым характеристикам, спросом не пользуются, остаются на складах и в итоге списываются. Это влияет на стоимость производства, отметил Литвин. По его мнению, в целом цены на говядину в этом году будут расти, в частности, из-за проблем с растительными кормами.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк подтвердил «Агроинвестору», что проблема с дефицитом говядины премиум-сегмента действительно есть. «Рестораторы используют незначительную часть туши быков в производстве самых премиальных частей. В быке весом 600 кг такая часть составляет всего от 18 кг до 40 кг. Сейчас в связи с высоким качеством производства основных компаний-лидеров этого рынка, которых меньше десяти на всю страну, внешний рынок готов платить за эту говядину больше, — рассказал эксперт. — Это связано с проблемами на мировом рынке: закрытием экспорта в Аргентине, сокращением поголовья в Канаде, снижением вывоза из Австралии».



На фоне этого мировой рынок начал интересоваться более дешевой, но качественной продукцией из России, отметил Костюк. «Наши производители, выполняя поручение президента по наращиванию экспорта, вывозят говядину. Учитывая, что объемы на рынке и так были незначительны, их стало еще меньше. Поэтому, безусловно, премиальной говядины высокого качества в России стало меньше, такая ситуация будет и дальше, и преодолеть ее пока не получается», — сказал Костюк. По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», с начала года по 19 сентября Россия поставила на внешние рынки говядины на $135 млн, за аналогичный период прошлого года сумма поставок составляла $46 млн.



Он также рассказал, что в 2020-м году в нашей стране было произведено 1,62 млн т говядины, из этого объема только 20% произведено в отрасли мясного скотоводства, из этих 20% лишь 15% — премиальная говядина. «В 2021 году производство в лучшем случае останется на том же уровне, возможно, будет сокращение. Никакого роста не предвидится», — считает Костюк.



В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка писал, что спрос на говядину в России в 2020 году опустился до минимума за последние десять лет. Потребление снизилось на 3,4% до 1,94 млн т, тенденция наблюдается второй год подряд. Эксперты отмечали, что в этом году спрос на говядину может вырасти, в том числе благодаря сегменту HoReCa. В следующие десять лет потребление говядины может увеличиться примерно на 100 тыс. т, оценивали аналитики центра.

