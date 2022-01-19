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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

В 2021 году количество производителей органики выросло на 52%

Почти половина регионов России уже занимаются производством такой продукции

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В прошлом году было выдано 77 сертификатов соответствия национальным стандартам органического производства
Pixabay
В прошлом году было выдано 77 сертификатов соответствия национальным стандартам органического производства
Pixabay

В 2021 году количество производителей органической продукции увеличилось на 52% по сравнению с 2020-м, сообщила пресс-служба Роскачества. По словам руководителя организации Максима Протасова, половина регионов России занимаются производством органики, также идет расширение продуктовых категорий. Так, в прошлом году были сертифицированы первые производители органического хлеба, вина и меда.

С 1 января 2020 года, когда вступил в силу закон, регулирующий производство органической продукции, отечественными органами по сертификации органики было выдано 140 сертификатов соответствия национальным стандартам, 77 из них — в 2021 году, отметила пресс-служба Роскачества.

Во всем мире, по данным организации, сейчас сертифицировано более 3 млн производителей органической продукции в 186 странах. В едином государственном реестре Минсельхоза числится более ста производителей органической продукции из 40 регионов страны.


На протяжении двух лет ведется активная работа по донесению до потребителей знаний об органической продукции и ее преимуществах, отмечает Роскачество. Центр изучения потребительского поведения Роскачества и исследовательский центр «Ромир» провели опрос и выяснили, что с июня по декабрь 2021 года знание российского государственного знака «ОРГАНИК» увеличилось на 3% и составило 19% среди опрошенных. 

В середине декабря в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко говорил, что отсутствие стратегии развития рынка органической продукции препятствует расширению ее производства и замещению импорта. По его словам, в законе «Об органической продукции» заложены базовые правила, приняты необходимые стандарты, но на отлаживание его работы нужно время — три-четыре года. Глава союза также напоминал, что при разработке закона ориентирами были увеличение объема внутреннего рынка органической продукции со 190 млн евро до 5-10 млрд евро и доведение числа ее потребителей до 20% населения.

Однако в пандемию доходы населения сильно упали, что повлияло на динамику продаж органической продукции. Кроме того, основная проблема — недостаточное количество производителей. «Чтобы заполнить половину рынка, нам нужно иметь около 5 тыс. производителей, — оценивал Мироненко. — Если не создадим эти условия, рынок заполнят другие, и мы просто будем своими деньгами помогать развитию "органики" в других странах».

Екатерина Шокурова 

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