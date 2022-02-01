Доля рынка топ-20 производителей свинины продолжила увеличиваться

Крупнейшие компании в сумме выпустили 3,65 млн тонн свинины «Знаменский СГЦ»

По итогам 2021 года топ-20 крупнейших производителей в сумме выпустили около 3,65 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). В 2020-м объем был на уровне 3,48 млн т. При этом доля лидеров рынка увеличилась с 71,2% до 73,7% от общего промышленного производства свинины в стране.



«Консолидация доли двадцати крупнейших компаний выросла относительно 2020-го на 2% и приближается к 75%, однако доля топ-3 предприятий составляет лишь 25%, тогда как в развитых странах показатель доходит до 50%», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев. Состав топ-20 несколько изменился относительно прошлого года, в первую очередь, по причине продолжающейся консолидации отрасли, отметил он. Так, компания «Сибагро» купила «Промагро», которая когда-то входила в рейтинг крупнейших свиноводческих предприятий, а также свинокомплекс «Щигры», а «Управляющая компания РБПИ» приобрела АПК «Дон»: предприятие, которое тоже было в списке лидеров. В итоге в топ-20 появилось два условно новых игрока — «Комос Групп» и «Охотно», сказал глава союза.



Первую позицию в списке неизменно удерживает «Мираторг». За прошлый год агрохолдинг увеличил производство с 522,3 тыс. т до 555,2 тыс. т, а свою долю рынка — с 10,7% до 11,2%, следует из рейтинга НСС. На второе место переместилась компания «Сибагро», которая по итогам 2020 года занимала седьмую позицию. Ее производство, в том числе благодаря сделкам M&A, выросло с 237,5 тыс. т до 365,7 тыс. т. Третью строчку занял «Великолукский свиноводческий комплекс» с 309,2 тыс. т. В рейтинге по итогам 2020 года компания была второй с 307,9 тыс. т свинины.



Также в первую пятерку производителей вошли «Русагро» (четвертое место) и «Агроэко» (пятое место). Годом ранее они занимали третью и восьмую позиции соответственно. Объем производства у «Русагро» увеличился незначительно — на 0,9 тыс. т до 308,6 тыс. т. «Агроэко» нарастила объем с 226,7 тыс. т до 274,3 тыс. т.



Владимир Маслов, председатель совета директоров «Агроэко» «Агроэко» наращивает производственные показатели согласно плану. В Воронежской области в 2021 году успешно введены в эксплуатацию три фермы: в Таловском, Калачеевском и Верхнемамонском районах. Кроме того, группа заканчивает строительство производственных линий мясоперерабатывающего предприятия в Павловском районе. Полный запуск предприятия завершит вертикальную интеграцию агрохолдинга, позволит ему выйти в ритейл с продукцией глубокой переработки и предоставит возможность для экспорта.

«Агро-Белогорье» сохранило шестую позицию, увеличив производство на 3,5 тыс. т до 253,6 тыс. т. Холдинг «АгроПромкомплектация», в прошлом рейтинге занимавший пятую строчку, опустился на седьмую, поскольку снизил выпуск свинины на 12,2 тыс. т до 245,3 тыс. т. Группа «Черкизово» потеряла сразу четыре позиции и переместилась с четвертого на восьмое место: она выпустила 241,6 тыс. т свинины против 306,6 тыс. т в 2020-м. «Целевая мощность группы "Черкизово" по производству свинины — около 300 тыс. т. Компания планирует вернуться на этот показатель в 2022 году. В 2021-м мы перезапускали свои мощности по выращиванию в связи необходимостью улучшения статуса здоровья поголовья», — пояснила «Агроинвестору» пресс-служба агрохолдинга.



УК РБПИ и СПФ («Чароен Покпанд Фудс» - CP Foods), как и в прошлом рейтинге, заняла девятое место, несмотря на существенное увеличение объема производства со 129,2 тыс. т до 238,7 тыс. т. Замыкает первую десятку агрохолдинг «Талина» со 130,4 тыс. т свинины. По итогам 2020 года компания была 14-й с 93,7 тыс. т.



Вторую половину рейтинга открывает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, выпустивший 111 тыс. т свинины. Годом ранее он был десятым со 114,1 тыс. т. На 12-м месте, как и в списке лидеров по итогам 2020 года, расположилась агрофирма «Ариант». При этом объем ее производства снизился со 112,4 тыс. т до 97 тыс. т. Агрохолдинг «Эксима» тоже сократил производство, хотя и меньше — на 2,8 тыс. т до 96,3 тыс. т. Тем не менее, компания сохранила 13-е место. «Башкирская мясная компания» стала 14-й в рейтинге с 78,7 тыс. т. В прошлом году она занимала 15-ю позицию с 77,2 тыс. т.



«Белгранком», несмотря на снижение производства на 1,5 тыс. т до 69,5 тыс. т, сумел подняться с 17-го на 15-е место. Холдинг «КоПитания» увеличил производство на 0,4 тыс. т до 60,1 тыс. т, однако это позволило ему переместиться с 19-й на 16-ю строчку. «Камский бекон» за год прибавил 1,7 тыс. т до 59,6 тыс. т и переместился с 20-й на 17-ю позицию рейтинга.



В число лидеров на 18-е место вернулся СПК «Звениговский», который в 2021 году выпустил 54 тыс. т свинины. До этого последний раз компания входила в топ-20 по итогам 2015 года с 38,1 тыс. т. Также в рейтинг снова вошел агрохолдинг «Комос Групп», занявший 19-ю строчку с 51,3 тыс. т свинины. Компания не попадала в список лидеров с 2017 года, тогда она произвела 46,7 тыс. т свинины. Замыкает топ-20 агрохолдинг «Охотно» («Дружба») с 49,1 тыс. т. До этого компания входила в рейтинг по итогам 2015 года с 39,6 тыс. т.



Из числа крупнейших производителей по итогам 2021 года выбыла АПК «Дон», занимавшая 11-е место в рейтинге за 2020-й с объемом производства 112,7 тыс. т. В августе прошлого года стало известно, что таиландская CP Foods заключила соглашение с владельцами корпорации — немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG о покупке компании за 22 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, с декабря 2021-го 100% ООО «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т», которые владеют АПК «Дон» и рядом ее структур в Белгородской и Воронежской областях, принадлежат «РБПИ Воронеж». Также из рейтинга выбыла группа «Останкино», занимавшая 16-е место по итогам 2020 года (72,1 тыс. т свинины), и «Коралл» (18-е место, 69,4 тыс. т), в прошлом году серьезно пострадавший из-за вспышки АЧС.

