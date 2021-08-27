CP Foods покупает АПК «Дон» за 22 млрд рублей

Сделка даст возможность компании развивать свое присутствие как на внутреннем, так и на внешнем рынках Pixabay

Таиландская CP Foods сообщила, что заключила соглашение с владельцами АПК «Дон» - немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG о покупке компании за 22 млрд руб. Предполагается, что CP Foods приобретет ООО «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т», которые владеют АПК «Дон» и рядом ее структур в Белгородской и Воронежской областях. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году CP Foods произвела 129,2 тыс. т свинины в живом весе и стала по этому показателю девятой в стране. АПК «Дон» выпустила 112,7 тыс. т и заняла 11-е место. Таким образом, общий объем производства составляет 241,9 тыс. т, компания с таким результатом по итогам 2020 года заняла бы седьмое место.



Весной представитель CP Foods говорил «Агроинвестору», что холдинг планирует и дальше увеличивать выпуск свинины — как за счет запуска новых проектов, так и сделок M&A. Правда, прежние планы группы по приобретению активов не были реализованы. Так, в апреле 2019 года «Коммерсантъ» сообщал, что она заинтересовалась приобретением холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», в феврале 2017-го вела переговоры о покупке «Останкинского мясокомбината». В июне прошлого года сообщалось, что птицеводческий холдинг «Приосколье» ищет стратегического инвестора, и среди потенциальных в том числе назвалась CP Foods. Представитель таиландского холдинга ранее говорил, что компании интересны все активы в птицеводстве, свиноводстве, переработке и производстве молока в центральной России и на Дальнем Востоке.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что АПК «Дон» - серьезное предприятие со значительным поголовьем свиней, комбикормовым производством, развитой инфраструктурой. Поэтому как объект приобретения этот актив довольно привлекателен, после покупки он не потребует существенных дополнительных инвестиций для его эксплуатации. «Существенных рисков по работе предприятия, выходу в каналы продаж я тоже не прогнозирую. А если у нас откроется рынок Китая для поставок свинины, то сделка приобретает еще больший экономический смысл для покупателя, поскольку китайский рынок очень емкий», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



АПК «Дон» - известная компания с современными высокотехнологичными активами, это, безусловно, очень интересный актив, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Немецкая компания Tonnies, которой сейчас принадлежит АПК «Дон», известна тем, что имеет самые крупные мощности по убою и переработке в Европе. Она не раз заявляла о планах строительства мощностей по убою и переработки в России, однако пока их так и не реализовала. И это при ежегодном производстве более 100 тыс. т продукции в живом весе рискованно», — отмечает он. По словам Ковалева, в отдельные периоды при дефиците живка на рынке, заработать при отсутствии собственных убойных и перерабатывающих мощностей можно, однако, когда цены на живок падают, живых свиней приходится продавать очень дешево.



CP Foods постепенно наращивает инвестиции в животноводство России. В свиноводство компания идет в основном через RBPI Group — норвежский актив, 75% которого приобрела таиландская компания, продолжает Ковалев. Основные активы CP Foods, которая контролирует RBPI Group, находятся в Рязанской, Калининградской, Нижегородской и Московской областях. «CP Foods однозначно нацелена на российский рынок, строительство убойных мощностей. Ранее предполагалось, что будет построена бойня в Нижегородской области, однако в случае с покупкой АПК «Дон», возможно, будет построена еще одна бойня в Воронеже и Белгороде, — допускает Ковалев. — Это будет одна из современных боен, и продажи свинины в основном будут ориентированы на экспорт. Независимо от того, откроется ли Китай для российских производителей, наша страна уже экспортирует более 200 тыс. т продукции свиноводства по итогам прошлого года».



Для экспорта свинины из России открыт Вьетнам, и цены там бывают выше внутрироссийских — по некоторым позициям в пересчете на килограмм продукции выгода экспортера составляет от 7 руб. до 15 руб. по сравнению с продажами на внутреннем рынке, добавляет Корнеев. «К слову, на внутреннем рынке сейчас тоже высокие цены на свинину, и этот факт также мог сказаться на оценочной стоимости сделки. При текущей конъюнктуре рынка цена актива может быть несколько выше, чем если бы она оценивалась в более ранний период», — отметил он. Ковалев считает, что цена сделки высокая, однако предполагает, что в нее входит стоимость инвестиционных кредитов.



Для CP Foods сделка, очевидно, направлена на получение долгосрочных рыночных перспектив. Приобретение АПК «Дон» в рамках такого контекста выглядит вполне разумным и даст возможность новому владельцу развивать свое присутствие как на внутреннем, так и на внешнем рынках, резюмирует Корнеев.



АПК «Дон» была основана в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие свиноводства в Белгородской области на 2005-2010 годы» при участии и технологическом сопровождении компании Tonnies Fleisotwerk, говорится на сайте корпорации. Она реализует проект по созданию вертикально интегрированного холдинга с замкнутым циклом производства свинины в Белгородской и Воронежской областях. Кроме свиноводства АПК «Дон» занимается растениеводством (58,2 тыс. га) и производством комбикормов. CP Foods - крупный мировой производитель комбикормов, свинины, мяса птицы и продукции аквакультуры. В России компания работает с 2006 года.

