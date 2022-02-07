В этом году Россия начнет экспорт сена в Китай

Сейчас Россия поставляет за рубеж 1-2 тысячи тонн сена в год АПЭСК

В этом году Россия начнет пробные поставки сена из люцерны в Китай. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК) Сергей Гонтарь. В ходе визита президента Владимира Путина в Китай был подписан Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, устанавливающий санитарные и фитосанитарные требования к люцерне, экспортируемой из России в Китай. Документ открыл российским производителям люцерны «в виде тюков или гранул, сжатых под высоким давлением», выход на крупнейший в мире рынок.



Поскольку при использовании технологии искусственной сушки сырье обеззараживается, экспорт будет возможен в том числе из карантинных регионов, что значительно расширяет возможности отечественных поставщиков. Для допуска продукции к экспорту в Китай российские предприятия должны пройти аккредитацию на соответствие требованиям Протокола и получить регистрацию с китайской стороны, уточняет АПЭСК.



Сейчас Россия поставляет за рубеж 1-2 тыс. т сена в год, в 2021 году оно отгружалось в Чехию, Прибалтику, Саудовскую Аравию и Иран, говорит Гонтарь. «Как ни парадоксально, сейчас у нас нет достаточных объемов сена, которое можно экспортировать. Однако в разной степени готовности находится около 14 проектов, запуск которых позволит увеличить производство и поставки», — отмечает он.



В этом году посевы люцерны в России увеличатся на 15-20 тыс. га, четыре завода по ее переработке готовятся к запуску в этом и в начале 2023 года. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет около 5 млрд руб. С учетом средней урожайности на уровне 15 т/га предприятия выйдут на объем 300 тыс. т готовой продукции к 2023 году, оценивает АПЭСК.



В том числе проекты по производству сена из люцерны реализуются в Амурской области и Приморском крае, также возможность входа в такой проект рассматривает инвестор в Забайкальском крае, делится Гонтарь. При этом с точки зрения логистики возить сено в Китай будет эффективно даже из регионов Приволжья и Центра России. «Китай только в США закупает около 1,1 млн т сена в год, а в целом импорт достигает 2 млн т. Люцерну также поставляют Испания, Канада, Австралия, Аргентина, — перечисляет он. — Сено доставляется морским путем в порты Юго-Востока Китая, а затем по железной дороге оно развозится по всей стране на расстояние 3-5 тыс. км. У нас есть возможность доставлять сено в КНР намного быстрее и проще, особенно из приграничных регионов».



Потенциал роста экспорта сена в Китай почти не ограничен, подчеркивает АПЭСК. «В ходе обсуждений на Втором международном конгрессе по люцерне в Кордове (Аргентина) китайская сторона заявляла о готовности закупать дополнительно 5 млн т люцерны в год, если найдет поставщиков, способных обеспечить такие объемы, — говорит Гонтарь. — Они готовы пересмотреть рецептуру кормов и изменить соотношение ингредиентов в пользу люцерны как более рентабельной, высокопродуктивной и полезной для здоровья животных культуры».



Люцерна — самое популярное в мире сырье для производства сена. Для России это стратегический продукт, что обусловлено постоянно растущей потребностью российских предприятий в доступных и качественных кормах, а также высоким экспортным потенциалом, отмечает АПЭСК. Подходящие почвенно-климатические условия обеспечивают этой неприхотливой агрокультуре высокую урожайность в большинстве регионов страны.

