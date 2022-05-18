План по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей на этот год выполнен на 84% Д. Абрамов

Правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. «По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции, — отметила она. — С 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 млн т удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее». Российская ассоциация производителей удобрений не комментирует это решение правительства.



Ранее были введены количественные ограничения до 31 мая 2022 года на вывоз азотных и азотсодержащих удобрений, также до 1 мая действовал запрет на поставки аммиачной селитры. При этом между производителями удобрений и регионами заключены соглашения о сохранении цен для внутренних потребителей. В начале мая «Агроинвестор» писал, что профильные министерства по поручению правительства обсуждают индексацию фиксированных внутренних цен.



По данным Минсельхоза, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей на этот год выполнен на 84%.

16 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений для предотвращения глобального продовольственного кризиса. В начале мая Гутерриш на заседании Совбеза ООН заявлял о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и Украины для решения глобальных угроз продовольственной безопасности. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — подчеркивал он. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины в обмен на содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.



Кроме того, на правительственной комиссии обсуждали вопрос обеспеченности сельхозпроизводителей техникой и оборудованием и риски нехватки запасных частей для импортной техники в связи с санкционным давлением со стороны Запада. Ключевая мера поддержки спроса на российскую технику — субсидии по постановлению правительства №1432, отмечается в сообщении на сайте кабмина. Также Минпромторг разработал проект постановления правительства по утверждению отдельной подпрограммы по созданию и внедрению в серийное производство сельскохозяйственной техники и оборудования.

Между тем, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на The American Conservative, ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти могут привести к серьезным проблемам у американских фермеров. В марте Вашингтон снял ограничения на российские удобрения, но к тому моменту ущерб американским фермерам уже был нанесен, отмечает издание. «Свежайший показатель американского индекса цен на удобрения — средневзвешенная цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот — составил $254,97, более чем вдвое выше, чем в 2021 году», — подчеркивает The American Conservative.

