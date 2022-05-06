Генсек ООН призвал вернуть на мировой рынок российские удобрения и продовольствие

ЕАЭС важно определиться с подходом к вопросу продовольственной безопасности Pixabay

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и Украины для решения глобальных угроз продовольственной безопасности, сообщает РИА «Новости». «Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь», — сказал он на заседании Совбеза ООН.



Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения России в том, что она провоцирует мировой продовольственный кризис «крайне деструктивны»​​​, поскольку экспортные возможности страны были ограничены санкциями со стороны Запада. «Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.



Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Россия продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей, подчеркнул Антонов. «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», — добавил он. Также посол отметил, что США и их союзники отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию их просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике.







Между тем, член коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по промышленности и АПК Артак Камалян сказал РБК, что изменения, которые начали происходить в мире после начала Россией спецоперации на Украине, негативно влияют на функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дефицита продовольствия сейчас нет, но в дальнейшем эффективность производства сельхозпродукции может снизиться из-за логистических проблем и роста цен на материально-ресурсную базу, предупредил он.



В ЕАЭС важно определиться с подходом к вопросу продовольственной безопасности, подчеркивает Камалян. В последние несколько лет концепция общей продовольственной безопасности для стран союза обсуждалась, но до сих пор не реализовалась. По мнению министра, странам выгодна регионализация, или так называемая умная специализация. Например, Киргизия не может эффективно производить сахарную свеклу в силу природно-климатических факторов, и конкурировать на рынке сахара с Белоруссией, но она может эффективно производить семена сахарной свеклы. «Естественно, когда у нас общий внутренний рынок и беспошлинная торговля, Киргизии нет смысла производить сахарную свеклу с большой себестоимостью и субсидировать отрасль из государственного бюджета, ведь более дешевый сахар можно поставлять из Белоруссии», — цитирует Камаляна РБК.



Однако все это хорошо работает, пока нет форс-мажорных обстоятельств, обращает внимание он. Когда Россия или Белоруссия вводят ограничения на поставки зерна или сахара, чтобы предотвратить возможный реэкспорт, то страны, которые традиционно импортируют из этих государств большие объемы продукции, оказываются в весьма затруднительном положении, отметил Камалян. Он не исключил, что подобные случаи повлияют на национальную аграрную политику стран союза: все будут производить всё, даже если это не очень экономически целесообразно, и диверсифицировать поставщиков. При этом возможным решением проблемы реэкспорта в третьи страны могли бы стать согласованные односторонние тарифные и нетарифные меры при экспорте, добавляет он.

