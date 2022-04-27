Депутаты предложили отменить экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло​

АПК зависит не только от политических и экономических факторов, но и от природно-климатических условий Pixabay

Депутаты Госдумы от Краснодарского края обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой зафиксировать цены на минеральные удобрения и рассмотреть возможность отмены экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на копию письма. Обращение было подготовлено на основе обращений сельхозпроизводителей региона, которые попросили изменить подходы к поддержке аграрного сектора в кризисных условиях.



Согласно документу, депутаты просят зафиксировать цены на минеральные удобрения и средства защиты растений на 2022 год. По их мнению, стоимость должна быть на уровне 20 апреля 2022 года. Кроме того, они просят обеспечить доступность минудобрений для сельхозпроизводителей. Депутаты также отметили важность обеспечения доступности технологического подключения к газовым сетям для более глубокой переработки сельхозпродукции. В условиях удорожания стоимости энергоресурсов представители отрасли рассчитывают на мораторий на повышение их стоимости.



«Для сохранения стабильной цены на продукты питания в течение 2022 года просим рассмотреть возможность введения моратория на повышения цен на электроэнергию, газ и дизельное топливо для всех категорий сельхозтоваропроизводителей. Отменить 100-процентную предоплату за потребляемую энергию и отрегулировать цены постановлением правительства по факту потребления», — приводит «Интерфакс» выдержку из письма.



Его авторы подчеркнули, что АПК зависит не только от политических и экономических факторов, но и от природно-климатических условий, что существенно снижает ее инвестиционную привлекательность. «Сельхозтоваропроизводители совершенно обоснованно требуют поддержки в современных условиях, так как удорожание ресурсов для производства продукции аграрного сектора может привести к резкому удорожанию продуктов питания», — отмечается в обращении.



О необходимости отмены экспортных пошлин ранее не раз говорили и представители бизнес-сообщества. В понедельник президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции отметил, что введение плавающих экспортных пошлин на деле превращается в то, «что мы трамбуем производственную мотивацию, не затрагивая цены конечного продукта». Это уже традиция, сказал он, напомнив, что в основе этого механизма лежит опыт Аргентины. Он назвал его «самым неадекватным из всех мировых опытов по регулированию рынка». По словам Злочевского, механизм экспортной пошлины «очень криво работает». Злочевский оценил, что с помощью плавающей пошлины у аграриев изъяли 300 млрд руб., но вернули гораздо меньше. Он считает, что это может привести к финансовым трудностям уже во второй фазе весенних полевых работ, когда начнется сев поздних агрокультур, в частности кукурузы.

