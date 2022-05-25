Правительство выделяет на субсидирование льготных кредитов свыше 153 млрд рублей

Необходимость дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 году М. Стулов

На субсидирование льготных кредитов в агросекторе будет дополнительно выделено свыше 153 млрд руб. из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Это позволит просубсидировать более 19 тыс. ранее привлеченных аграриями займов.



«Эти меры помогут хозяйствам и дальше успешно развиваться, а также решать задачи продовольственной безопасности, обеспечивая людей качественными продуктами», — отметил Мишустин на заседании правительства. Необходимость дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 году, а также с отсрочкой платежей и пролонгацией сроков уже заключенных льготных кредитных договоров.



В начале марта глава правительства подписал постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров в связи с изменением макроэкономической ситуации в стране на фоне санкций Запада. Сельхозпроизводители получили право отсрочки на полгода платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность пролонгации кредита на год. Предполагается, что это позволит сельхозпроизводителям уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.



Объем господдержки АПК в этом году может превысить 0,5 трлн руб., оценивал в апреле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Сегодня аграриям оказывается беспрецедентная господдержка. С учетом недавнего решения президента о выделении дополнительных средств на механизм льготного кредитования и строительство семеноводческих и селекционных центров мы планируем, что общий объем поддержки отрасли в рамках нашей основной госпрограммы развития АПК в этом году превысит полтриллиона рублей», — отмечал он.



Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Вице-премьер Виктория Абрамченко тогда обращала внимание, что для АПК важно не снижать темпов развития, а для этого нужна государственная поддержка инвестиций как в рамках уже заключенных кредитных договоров, так и по новым проектам.



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