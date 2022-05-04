Аграриям субсидируют 100% ставки ЦБ по льготным инвесткредитам

Кредитные средства можно привлечь на срок от двух до 15 лет по ставке не выше 5% Е. Разумный

Правительство приняло решение увеличить субсидирование льготных инвестиционных кредитов до 100% ключевой ставки ЦБ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это касается кредитов, привлеченных в период с 1 мая по 31 декабря 2022 года.



Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также проектов в молочном скотоводстве. Кредитные средства можно привлечь на срок от двух до 15 лет по ставке не выше 5%.



Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ в рамках нового постановления будет осуществляться по кредитам до 10 млрд руб., уточняется на сайте кабмина.



Правительство рассчитывает, что принятое решение упростит аграриям доступ к заемным средствам и позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий отрасли.



В начале марта «Агроинвестор» писал, что правительство увеличило с 70% до 100% ключевой ставки ЦБ субсидирование по льготным краткосрочным кредитам, выданным после 15 февраля 2022 года. Кроме того, аграрии получили право отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в период с 1 марта по 31 мая 2022 года. По данным Минсельхоза на 20 апреля, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 297,5 млрд руб. — на 28,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.



В конце апреля Банк России неожиданно понизил ключевую ставку на 3 п.п. — до 14% годовых. По мнению ЦБ, это решение наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования «поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности». В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Центробанк экстренно поднял ставку на 10,5 п.п. — до 20% годовых. 8 апреля было решено снизить ее до 17% годовых.

