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Правительство увеличило размер льготного кредита для системообразующих предприятий АПК

Это должно помочь агросектору выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Расходы сельхозпроизводителей растут, в том числе из-за затруднений с логистикой
А. Гордеев
Расходы сельхозпроизводителей растут, в том числе из-за затруднений с логистикой
А. Гордеев

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий, что позволило увеличить до 7 млрд руб. размер льготного оборотного кредита для системообразующих предприятий АПК. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, пишет «Интерфакс». Сейчас размер льготного оборотного кредита не может превышать 5 млрд руб. Предприятиям агросектора такие кредиты предоставляются по ставке 10% годовых.

Глава правительства напомнил, что в середине марта на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий АПК было направлено свыше 26 млрд руб. По словам Мишустина, таких компаний и организаций в России более 1,3 тыс. «Рассчитываем, что это решение поможет агропромышленному комплексу и дальше выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности», — сказал он. 

Необходимость этой меры премьер-министр объяснил тем, что расходы сельхозпроизводителей растут, в том числе из-за затруднений с логистикой, увеличения стоимости продукции смежных секторов, используемой для производства продуктов питания. 

Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Отмечалось, что прежде всего средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для отрасли. В марте Минсельхоз предлагал увеличить финансирование АПК на 242 млрд руб. в связи со сложной геополитической обстановкой, в том числе дополнительная потребность в субсидиях на льготные кредиты оценивалась на уровне 173,7 млрд руб.

Екатерина Шокурова 

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