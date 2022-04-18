Господдержка АПК может превысить 0,5 трлн рублей

В прошлом году на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 326 млрд рублей А. Гордеев

Объем господдержки АПК в этом году может превысить 0,5 трлн руб. Об этом сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает «Интерфакс». «Сегодня аграриям оказывается беспрецедентная господдержка. С учетом недавнего решения президента о выделении дополнительных средств на механизм льготного кредитования и строительство семеноводческих и селекционных центров мы планируем, что общий объем поддержки отрасли в рамках нашей основной госпрограммы развития АПК в этом году превысит полтриллиона рублей», — цитирует главу агроведомства агентство.



Такой объем господдержки отрасли еще никогда не выделялся, подчеркнул Патрушев. По его словам, это говорит «о полном понимании руководством страны роли аграрного сектора для российской экономики и национальной безопасности».



Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Прежде всего, средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для отрасли. «Для АПК важно не снижать темпов развития. Поэтому нужна государственная поддержка инвестиций. Как в рамках уже заключенных инвестиционных кредитов, так и в части субсидирования новых инвестиционных кредитов», — отмечала тогда вице-премьер Виктория Абрамченко. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совете Федерации сказал, что правительство планирует увеличить льготное кредитование весенних полевых работ на 60 млрд руб. до 218 млрд руб.



В прошлом году на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 326 млрд руб., кассовое исполнение составило 99,7%. В 2022-м изначально было предусмотрено 355,5 млрд руб., в том числе на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства — около 285 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий — 40,7 млрд руб., на новую программу вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса — 29,7 млрд руб.



В этом году отрасли уже выделено дополнительно 30 млрд руб. на льготное кредитование, 26 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов системообразующим предприятиям, 12 млрд руб. на «Росагролизинг», 2,5 млрд руб. на субсидии хлебопекам, которые будут сдерживать цены на продукцию, 2 млрд руб. на транспортную логистику, 5 млрд руб. на поддержку селекционных центров, столько же — на создание предприятия для развития отечественных племенных фондов мясных кур.

