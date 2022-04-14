Пошлина на экспорт подсолнечного масла снова увеличена

Минсельхоз распределил квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота Д. Гришкин

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 мая составит $372,2/т против $313/т в апреле, следует из материалов Минсельхоза. Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $1531,8 за тонну. Также агроведомство впервые рассчитало пошлину на вывоз подсолнечного шрота: с 1 мая она составит $96,3/т. Индикативная цена шрота определена на уровне $322,7/т.



По данным портала Oilworld.ru на 13 апреля, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на апрель составила $1920/т, что стало максимальной ценой поставки за последние шесть дней. Стоимость предложений на поставку в мае и июне составила $1900/т, что также стало максимумом за последние шесть дней.



Кроме того, как следует из приказа Минсельхоза, ведомство распределило квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Право вывозить масло получили 54 компании, шрот — 21 компания. Поскольку квоты распределялись по историческому принципу, наибольшие объемы масла на внешние рынки смогут отгрузить ведущие экспортеры: «Эфко» (239,7 тыс. т), «Астон» (178,7 тыс. т), «Русагро» (137,4 тыс. т), «Каргилл» (135,6 тыс. т) и «Юг Руси» (133,1 тыс. т).



Квота на экспорт 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. т шрота будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Также с 1 апреля запрещен вывоз подсолнечника и рапса. Эти меры необходимы для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий, они позволят исключить риск дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России, сообщал Минсельхоз.



При этом Россия продолжит и дальше выполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам, а также поставлять необходимые товары партнерам в Азии, Африке, Латинской Америке и на Среднем Востоке во избежание продовольственного кризиса. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сказал эфире телеканала RT, сообщает ТАСС. Россия остается очень ответственным игроком на глобальном рынке продовольствия, подчеркнул он. «Мы очень хорошо осведомлены о важности поставок необходимых товаров, в которых так нуждаются наши партнеры. <…> Мы должны находить возможные пути для недопущения кризиса в сфере продовольствия», — цитирует Биричевского агентство.

