За 10 месяцев производство комбикормов выросло на 5%

По прогнозу Минсельхоза, производство комбикормов в 2022 году составит 32,8 млн тонн АминоСиб

По данным Росстата, в январе-октябре 2022 года производство комбикормов в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5% до 28,1 млн т. В том числе производство комбикормов для сельхозптиц за это время увеличилось до 13,7 млн т (плюс 2%). Комбикормов для свиней было выпущено на 9% больше — 11,9 млн т, для КРС — на 6% больше — 2,3 млн т.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что цены на комбикорма сейчас стабильны. Он пояснил, что снижение цен на зерно «тянет» за собой вниз и стоимость комбикормов. Также Михнюк напомнил, что Россия с 1 июля по 31 декабря ограничила вывоз кормовых аминокислот, и рынок находится «в режиме ожидания» продления этой меры на 2023 год.



По прогнозу союза, по итогам года производство комбикормов в России относительно 2021-го вырастет на 5%. По данным Росстата, в прошлом году объем производства комбикормов в России составил 31,9 млн т — примерно на 1,1 млн т, или на 3,4%, больше, чем в 2020-м. По прогнозу Минсельхоза, производство комбикормов в 2022 году составит 32,8 млн т.



Между тем, в Колышлейском районе Пензенской области открылся комбикормовый завод «Дамате» стоимостью 4,5 млрд руб. Он рассчитан на производство 50 т в час полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов, сообщила пресс-служба компании. Новое предприятие будет производить 365 тыс. т продукции в год. По словам гендиректора «Дамате» Рашида Хайрова, слова которого приводятся в сообщении, теперь агрохолдинг контролирует весь процесс выпуска кормов для поголовья птицы, запуск этого завода гарантирует безопасность собственного производства.



Замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Надежда Дурыгина ранее говорила, что лидерами по производству комбикормов в России являются Центральный и Приволжский федеральные округа, прежде всего Белгородская, Воронежская, Тамбовская области. По словам Дурыгиной, это связано с высокой концентрацией на этих территориях птицеводческих и свиноводческих предприятий.​



В начале ноября заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов на Международной специализированной выставке кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2022» рассказывал, что к 2025 году производство комбикормов в России может вырасти до 33,3 млн т. Самое главное — наладить производство по всей цепочке: от кормов до эффективных кормовых добавок. Замминистра напоминал, что Минсельхоз совместно с Минобрнауки и РАН разработал проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных». В документе обозначены три направления. Первое — развитие технологий производства кормов, селекции, семеноводства и создание новых средств защиты растений. Второе — увеличение производства полнорационных комбикормов, третье — замещение импорта ферментов, пробиотиков, микроэлементов и других важных кормовых добавок.



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