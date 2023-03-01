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Перечень ввозимых без перегрузки товаров из Европы может быть сокращен

Список может уменьшиться вдвое

| Агроинвестор |

Сейчас ограничение не распространяется на продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты и другое
Сейчас ограничение не распространяется на продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты и другое

Правительство рассмотрит вопрос сокращения перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их словам, тема будет обсуждаться у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В его секретариате изданию подтвердили, что совещание по вопросу запланировано на март. Сейчас ограничения не распространяются примерно на 40 товарных групп, включая продукты животного происхождения, растения, овощи и фрукты, орехи, какао, солод, крахмалы, жиры, кислоты, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло, фармацевтическую продукцию, косметику. По словам одного из источников «Коммерсанта», список может быть сокращен на 50%. 

Запрет на грузовые автоперевозки по России для компаний из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины действует с 10 октября 2022 года. Доставку таких грузов выполняют российские перевозчики, используя перецепку или перегрузку на приграничных территориях. В конце прошлого года федеральное правительство продлило срок действия запрета до 30 июня 2023-го.

В секретариате Андрея Белоусова говорят, что перечень товаров может быть определен после анализа существующей практики и позиций заинтересованных органов власти. По словам источника, близкого к одному из министерств, обсуждение связано с решением Госдумы о проработке вопроса распространения подходов Белоруссии в части перецепки на автоперевозчиков на территории России.

Перегрузка продуктов и пищевого сырья грозит нарушением температурного режима, потерей качества, а также может сделать недействительными ветеринарные или фитосанитарные сертификаты, говорит источник издания. Кроме того, перецепка повысит стоимость доставки на 15-17%. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности АСКОНД просила сохранить в перечне позиции, не подлежащие перегрузке или имеющие критическое значение, сказал «Коммерсанту» исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин. К примеру, указывает он, в перечень включены виды белого шоколада, которые перевозятся в расплавленном виде и не подлежат перегрузке или перецепке. Кроме того, дополнительное усложнение логистики создает риски того, что европейские производители ингредиентов просто откажутся от поставок. 

Зампред правления «» Дмитрий Леонов указывает, что необходимо сохранить в исключениях все продовольственные позиции для бесперебойного выпуска продуктов и сдерживания цен. Гендиректор Артем Белов говорит, что в объединении рассчитывают на сохранение продовольственных групп в перечне. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) Игорь Караваев добавляет, что стабильный режим поставок товаров первой необходимости, в том числе непродовольственных, важен, так как категории пользуются первоочередным спросом и отличаются высокой чувствительностью потребителей к стоимости. 

Гендиректор компании Тамара Решетникова обращает внимание на то, что условия перевозки оказывают сильное влияние на товарное качество продукции и ее потребительские свойства, а для растений важен еще и режим влажности, а не только температуры. «Перегрузка в любом случае плохо отражается на продуктах, так как уже при открытии машины нарушается микроклимат. Также импорт обычно идет в товарной таре, и при перегрузке товарные характеристики снижаются», — прокомментировала она «». По словам Решетниковой, после введения ограничений на перевозку грузов европейскими транспортными компаниями коллапса не было, так как импорт из Европы и так невелик. «Конечно, перегрузка будет влиять на общий баланс рынка, качество и цены. Так что чем меньше перегрузок, тем лучше», — считает она.

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic Евгений Дятлов сказал «Коммерсанту», что компания проинспектировала все приграничные таможенно-логистические терминалы и видит, что инфраструктура готова к увеличению доставки товаров с перегрузкой. По его словам, сейчас загруженность терминалов «крайне низкая» и инициатива положительно скажется на инфраструктуре и российских перевозчиках. Ранее источник «Агроинвестора» среди автоперевозчиков говорил, российская автотранспортная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от санкций, поэтому необходимо разработать комплекс мер и решений, которые, с одной стороны, будут учитывает интересы всех отечественных импортеров/экспортеров, а с другой — смягчат ущерб для российского автотранспортного бизнеса, и как следствие, помогут сдержать дестабилизацию экономики.

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