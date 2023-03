В Госдуме предложили сформировать условия для перехода прав собственности ушедших из России компаний АПК

Уход с российского рынка иностранных компаний является одной из форм экономического давления Запада на Россию М. Стулов

Переход прав собственности ушедших из России компаний сектора АПК следует ограничить рядом условий, которые будут гарантировать их целостность и продолжение инвестиционных планов. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной.



«Например, конечными бенефициарами и выгодоприобретателем по сделкам с такими компаниями в приоритете должны быть российские юридические лица и физлица — налоговые резиденты России или граждане и компании из дружественных государств», — сказала Школкина в ходе парламентских слушаний в Госдуме. По ее словам, необходимо, чтобы новый собственник таких компаний предоставлял и гарантировал инвестиционный план вложений, позволяющий обеспечивать высокий уровень производства и присутствия произведенной продукции на внутреннем рынке.



Она считает, что в АПК необходимо с особым вниманием подходить к согласованию сделок, последствиями которых могут быть дробление или выделение части производственных циклов и мощностей групп компаний, составляющих единый цикл по производству продуктов питания и переработке сельхозпродукции.



По мнению Школкиной, выделение отдельных производственных циклов, которые могут иметь стратегическое значение для продовольственной безопасности и функционирования всей группы компаний, необходимо ограничить. «Следует предусмотреть возможность перехода права собственности на такие предприятия только вместе с приобретением всей группы компаний», — пояснила она.



По словам депутата, уход с российского рынка иностранных компаний является одной из форм экономического давления Запада на Россию. «Они уже снижают производство, сокращают инвестиционную и маркетинговую деятельность, то есть уже, по сути, вредят продовольственной безопасности нашей страны. При этом есть опасения, что и новые собственники могут быть не заинтересованы в дальнейшем развитии производства», — цитирует Школкину ТАСС.



За последний год об уходе из России или ограничении работы и инвестиций заявил ряд крупных компаний продовольственного сектора. Среди них PepsiCo Inc., Coca-Cola Co, Bunge Ltd., Ehrmann и Hochland, Ferrero, Mondelez, Nestle, Arla Food, Carlsberg, Fazer, Haribo, Mars, McDonald’s, Pilsner и другие.



