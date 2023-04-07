Михаил Мишустин не поддержал введение льготных тарифов на электроэнергию для аграриев

Стоимость электроэнергии для сельхозпредприятий выше, чем для промышленности Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин высказал сомнения по поводу предложения ввести льготные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей. По его словам, это приведет к дополнительным расходам для других потребителей. Кроме того, это противоречит заявлению президента Владимира Путина по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей. Об этом глава правительства сказал на встрече с депутатами Госдумы.



С предложением ввести льготы на электроэнергию для аграриев выступил представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Игорь Ананских. Он отметил, что сейчас ее стоимость для сельхозпредприятий в разы выше, чем для промышленности, в итоге это отражается на цене продукции. Он предложил помочь аграриям, особенно на севере и северо-западе страны.



Мишустин напомнил, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, все остальные потребители находятся в равных условиях. Цены на электроэнергию в стране зависят от стоимости производства и транспортировки в регионе и никак не зависят от отраслевой принадлежности. Премьер-министр добавил, что компании платят ту или иную цену в зависимости от выбранной ими категории, уровня напряжения и объема потребления.



Мишустин также сказал о действующих мерах поддержки фермеров, отметив, что в период с 2020 по 2022 год из федерального бюджета было выделено почти 1 трлн руб. В ближайшие три года в отрасль будет направлено еще 919 млрд руб. Глава кабмина при этом заметил, что некоторые меры, позволяющие аграриям компенсировать часть затрат на электроэнергию, могут принимать региональные власти. Еще один актуальный вариант в нынешних условиях — переход на энергосберегающие технологии там, где это возможно.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что основные затраты по электроэнергии несут тепличные хозяйства и животноводческие комплексы. «Иногда эти затраты достаточно значительны, тарифы для сельхозпроизводителей должны быть адекватными. Учитывая, что государство очень активно лишает доходов аграриев за счет экспортных ограничений, возникает вопрос о том, что если забираете, то надо и отдавать», — отметил он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что льготные тарифы, в первую очередь, необходимы тепличным комплексам, поскольку они потребляют электроэнергии больше других. По мнению эксперта, введение льгот решило бы множество проблем и способствовало снижению отпускных цен. «В современных теплицах, где используется светокультура, в структуре расходов на электричество уходит от 50% до 60%. Зимой вообще невозможно выращивать овощи без искусственного досвечивания», — рассуждает Решетникова.



Также, по ее мнению, льготы необходимы для овощехранилищ. «По моему мнению, либо правительство должно давать льготные тарифы на электроэнергию для производителей, либо они просто должны возмещать часть понесенных теплицами расходов на электроэнергию», — заключила эксперт.



Разговоры о снижении стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей идут уже давно. Так, в 2019 году Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил в Минсельхоз обращение с просьбой рассмотреть возможность разработки механизма снижения стоимости электроэнергии для аграриев. Союз отмечал, что у производств, работающих на низком напряжении, энерготариф установлен на одном из самых высоких уровней, а большинство сельскохозяйственных предприятий используют низкий уровень напряжения. «Подобная тарифная нагрузка крайне негативно отражается на инвестиционной привлекательности сектора и вносит серьезный вклад в растущую себестоимость производства молока», — отмечал тогда гендиректора «Союзмолока» Артем Белов.



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