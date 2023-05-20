Российский рынок растительных альтернатив возобновит рост в 2023 году

В прошлом году спрос сместился в сторону более дешевых традиционных продуктов питания #неМясо

Объем мирового рынка растительных альтернатив, составлявший в 2022 году $10,24 млрд, к 2029-му может вырасти до $22,27 млрд, прогнозирует BlueWeave Consulting. В России, по данным Роскачества, он составляет около 11 млрд руб.



Если мировой рынок демонстрирует стабильный рост, то российский продолжал активно расти до марта 2022 года. Геополитическая ситуация спровоцировала его отрицательную динамику, однако и эксперты, и участники рынка уверены, что по итогам текущего года можно будет констатировать возвращение к росту.



Рынок альтернативных продуктов питания в России довольно молодой. Активно развиваться он начал около пяти лет назад. По оценкам компании BusinesStat, существенный рост продаж продуктов на растительной основе в 2018—2021 годах в России (с 24,9 тыс. т до 57,27 тыс. т) во многом обусловлен глобальными трендами на ответственное отношение к экосфере, здоровый образ жизни и функциональное питание. Активные потребители растительных белковых продуктов — не только вегетарианцы и веганы, но и диабетики, люди с ожирением, аллергики с непереносимостью лактозы, молодежь, в среде которой становится модным придерживаться определенной диеты, верующие, соблюдающие посты.



Повышению популярности такого рода продуктов способствовало появление новых вкусов и линеек растительной продукции у российских производителей, активная рекламная кампания растительных альтернатив в интернете и СМИ, а также расширение каналов дистрибуции. «Сейчас в России более 40 производителей растительной продукции, — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. — Научно-технический потенциал российских компаний растет, и можно с уверенностью сказать, что отечественные производители научились делать по-настоящему вкусные продукты. На слепых дегустациях они превосходят лучшие иностранные аналоги, поэтому отечественное производство может полностью заместить импортные растительные альтернативы».



Свои коррективы в оптимистичные прогнозы развития рынка в прошлом году внесла геополитическая обстановка: по данным BusinesStat, продажи снизились на 3,8% до 55,13 тыс. т. Нарушение логистических цепочек, снижение поставок импортных ингредиентов, увеличение цен на компоненты — с одной стороны, и стагнация доходов населения и негативная эмоциональная повестка — с другой, сместили спрос большого числа потребителей в сторону более дешевых традиционных продуктов питания.



Сооснователь и глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) Артем Пономарев поясняет, что сложившаяся ситуация более всего повлияла на потенциальных потребителей альтернативных продуктов. Те, кто раньше готов был пробовать, отложили свое знакомство с этой категорией продуктов, кто уже пробовал и был готов активно приобретать, из соображений экономии вернулись к традиционному питанию. Веганы и вегетарианцы не изменили своих пищевых привычек, но и они на себе ощутили рост цен и сократили число покупок.



Исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина ранее говорила порталу Rеtail.ru, что стоимость импортного сырья для производителей продукции на растительной основе поднялась в 1,5-2 раза. Себестоимость растительных аналогов молока выросла примерно на 15-30%.



Чтобы удержать рынок и собственную рентабельность, компаниям необходимо искать пути снижения себестоимости продукции. При этом, например, производители альтернативного «молока» столкнулись с низкой доступностью или дороговизной ингредиентов, которые закупаются за рубежом. Наладить производство многих необходимых добавок, таких как кокосовое молоко, масло и стружка; финиковый сироп, паста и порошок; сироп агавы, батат в России невозможно, российских аналогов тоже пока не существует.



В этом случае инструментом для снижения себестоимости может стать оптимизация рецептур, считают производители. Однако такая оптимизация должна происходить не в ущерб качеству. Так, производители пересматривают ассортимент, отказываясь от малорентабельных позиций в пользу ходовых, упрощают этикетку и упаковку.



С «мясом» ситуация проще. Производство и переработка сои и других бобовых культур — основного сырья для альтернативного «мяса» — в России растет. Кокосовое масло без потери качества можно заменить рапсовым. Развитие технологий производства тоже дает возможность снизить себестоимость конечного продукта.



«Речи про 5 тыс. руб. за 1 кг растительного мяса от Beyond Meat уже нет, и цены достигают либо паритетных значений с традиционным мясом, либо даже ниже. С учетом этого, в ближайшей перспективе растительные альтернативы фактически станут более привлекательны с точки зрения цены в сравнении с традиционными продуктами», — прокомментировал «Агроинвестору» Пономарев.



Артем Пономарев, сооснователь и глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Существует ряд системных проблем, не связанных с экономической ситуацией. Это высокая ставка НДС в 20%. Было бы логично для стимулирования развития рынка включить производителей продукции на растительной основе в категорию предприятий, на продукцию которых распространяется льготная ставка НДС на уровне 10%. Также развитие рынка тормозит отсутствие регулирования, отсутствие классификации продукции на растительной основе и видов экономической деятельности (отдельных кодов ОКПД2 и ОКВЭД), огромное количество предубеждений и длительная негативная пропаганда использования растительных белков в рационе. А также отсутствие широкого спектра профильных образовательных программ для специалистов альтфудтеха, кроме запущенной АПАПП совместно с Национальным исследовательским университетом ИТМО.

Эксперты уверены, что рост рынка альтернативных продуктов — объективный мировой процесс, и негативные факторы могут замедлить, но не остановить его и, тем более, не обратить вспять. Кроме того, сокращение числа зарубежных брендов на российском рынке открывает его для отечественных производителей.



«Для решения проблемы с импортными компонентами в конце 2023 года мы планируем запуск собственного производства изолятов и концентратов, — рассказывает о планах «Эфко» Иванов. — В сегменте растительного “мяса” у нас уже сейчас высокая доля рынка — 80%, которую мы планирует удерживать. По растительному “молоку” в ближайшие пять лет рассчитываем достигнуть 20%». Сейчас «Эфко» разрабатывает и тестирует технологию получения жиров из дрожжей. На ее базе станет возможным производство аналогов оливкового, соевого и рапсового масел, а также масла какао.



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