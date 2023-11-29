Минсельхоз предложил снова продлить запрет экспорта риса

Валовой сбор риса превысил 1,1 млн тонн flickr.com

Минсельхоз предложил продлить действующий запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Запрет не будет распространяться на вывоз риса физическими лицами для личного пользования, экспорт в страны ЕАЭС, гуманитарные поставки нуждающимся странам, транзитные поставки и некоторые другие случаи.



Решение о временном запрете экспорта риса было принято Минсельхозом в июле 2022 года для обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения стабильных внутренних цен на него, а также поддержки отраслей животноводства и переработки. В декабре 2022 года запрет был продлен сначала до июня, а затем до декабря 2023-го. Накануне пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева сообщала, что в России отмечается существенный прирост производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха. В частности, валовой сбор риса превышает 1,1 млн т, это на 24% выше показателя прошлого года.



Председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач ранее говорил, что в этом году рис был посеян на площади более 190 тыс. га, средняя урожайность составляет 62,4 ц/га, что на 5,7 ц/га больше, чем годом ранее. Также он отмечал, что урожая риса в этом году будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Союз предлагал снять ограничение на экспорт или ввести экспортные квоты. Лобач говорил «Интерфаксу», что возможность возобновления экспорта обсуждалась с Минсельхозом, но пока полученный урожай позволяет обеспечить лишь потребности страны.



Увеличить посевы риса в перспективе позволит строительство Федоровского гидроузла — ключевого источника воды для рисовых полей на Кубани, где в прошлом году произошла авария. В результате Кубань сократила площади сева риса на 25%, продлив посевную до начала июня, а уборку — почти до начала зимы. Для снабжения рисоводов водой была сооружена временная дамба. «В настоящее время завершено проектирование, плановые сроки строительства — два года», - рассказывал Лобач. В прошлом году в России было собрано 1,05 млн т риса.



На прошлой неделе сообщалось, что урожай риса в Дагестане в 2023 году составит 156 тыс. т. По данным пресс-службы Минсельхозпрода республики, к тому моменту урожай был собран с 30 тыс. га. В 2022 году урожай риса в регионе составил 135 тыс.т. В конце октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на Кубани, где сконцентрировано 70% рисового производства страны, урожай риса составил более 780 тыс. т против 582,5 тыс. т в прошлом году. «Вначале планировали площадь сева на уровне прошлого года — 92 тыс. га. Но своевременное возведение подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла позволило засеять 110,2 тыс. га», — рассказывал Кондратьев.



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