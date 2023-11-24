Валовый сбор риса достиг 1,2 млн тонн

Возобновление экспорта риса пока маловероятно Freepik.com

В России завершается уборка риса, валовой сбор уже почти достиг 1,2 млн т, что превышает прошлогодний показатель на 20%, пишет «Интерфакс». Председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач уточнил агентству, что в этом году рис был посеян на площади более 190 тыс. га, средняя урожайность составляет 62,4 ц/га, что на 5,7 ц/га больше, чем годом ранее.



По данным союза, основной объем риса собран в Южном федеральном округе — 965,3 тыс. т (рост на 27% относительно 2022 года). Уборка агрокультуры в Краснодарском крае полностью завершена, там валовой сбор составил почти 800 тыс. т (плюс 29%), а средняя урожайность превышает 70 ц/га. В Ростовской области урожай увеличился на 33%, достигнув 92,7 тыс. т, в Калмыкии намолочено 10,5 тыс. т (рост на 22%). По оценке Лобача, хорошие результаты в этом году показывают республики Северного Кавказа. Например, в Дагестане собрано более 150 тыс. т риса, что на 21,5% больше, чем в прошлом году, в Чечне — 8,8 тыс. т (+ 19%).



Хуже выглядит ситуация в Крыму, где валовой сбор риса сократился в 1,5 раза, до 3 тыс. т из-за подрыва Каховской ГЭС, основного источника воды для рисовых полей. Тем не менее, регион все равно продемонстрировал самую высокую урожайность в России — более 88 ц/га. В Дальневосточном федеральном округе намолотили 27 тыс. т риса (+16%), почти весь этот объем пришелся на Приморский край, где собрано 26,4 тыс. т.



В конце июля Россия продлила временный запрет на экспорт риса до конца 2023 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. НРС считает, что урожая риса в этом году будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. В связи с этим союз предложил снять ограничение на экспорт или ввести экспортные квоты. Лобач сказал «Интерфаксу», что возможность возобновления экспорта обсуждалась с Минсельхозом, но пока полученный урожай позволяет обеспечить потребности страны.



В следующем году Краснодарский край планирует сохранить посевы риса на уровне текущего года — около 110 тыс. га, чтобы избежать проблем с обеспечением водой. По мнению региональных властей, увеличение площадей до 125 тыс. га станет возможным только в 2026 году после завершения строительства нового гидроузла. Кроме того, рентабельность выращивания риса значительно ниже, чем у подсолнечника, сахарной свеклы и ряда других сельскохозяйственных культур, отметил Лобач, при этом затраты, в том числе на воду, продолжают увеличиваться. По его словам, каждый год цены увеличиваются на 20%, а в прошлом году рост составил 40%. «Теперь мы будем платить за воду в течение всего года, а не только в период полива рисовых полей в течение пяти месяцев. Это означает, что рисоводы будут вынуждены оплачивать воду, которая не используется на рисовых полях. Но им придется это делать», — цитирует его агентство.



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