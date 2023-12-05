Комитет Госдумы одобрил льготный НДС на протравленные семена

Пониженная ставка будет распространяться на продажи семян, которые проводились с 1 января 2020 года М. Стулов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, среди которых поправка правительства о введении пониженной ставки НДС в размере 10% при реализации протравленных семян подсолнечника и кукурузы для посевной. При этом пониженная ставка будет распространяться на продажи, которые проводились с 1 января 2020 года. Принятый в первом чтении законопроект не предполагал изменений ставки НДС на семена для посевной, пишет ТАСС.



Законопроект о льготной ставке НДС на семена для посевной был внесен в Госдуму в начале октября этого года. По определению Верховного суда, семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны облагаться НДС в 20%, так как они не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции (переработки) и не идут на пищевые или кормовые цели.



Авторы законопроекта отмечают, что Доктрина продовольственной безопасности устанавливает пороговое значение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции на уровне не менее 75%, тогда как сейчас он не превышает 60%. В то же время НДС в размере 20% для семян сельхозкультур приведет к снижению темпов развития семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки на аграриев, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, ГСМ и др. может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания.



Как ранее пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, предприниматели обеспокоены этим определением Верховного суда, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу. Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром.



Общие затраты отечественных производителей и дилеров семян подсолнечника в случае доначисления им НДС за три года составят почти 6,8 млрд руб., семян кукурузы — 7,25 млрд руб., сои — свыше 5,1 млрд руб., ранее оценивал Национальный семенной альянс. При этом доначисление НДС даст возможность контрагентам продавцов семян также выставлять им иски на возмещение недополученного к вычету НДС по сделкам. В этом случае убытки семеноводческих компаний удвоятся, а проблема превратиться в «снежный ком», который накроет всю отрасль, предупреждало объединение.



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