Внутренние цены на кукурузу могут вырасти в 2025 году

Предпосылки для дальнейшего движения цен будут определяться особенностями экспортной квоты Pixabay

Кукуруза в следующем году может подорожать из-за снижения ее урожая в Краснодарском крае и на Ставрополье. Пик повышения придется на март-апрель 2025-го, рассказал «РБК Краснодар» директор НПО «Семеноводство Кубани» Николай Газаров в ходе выставки «ЮГАГРО». «На мой взгляд, на рынке возникнет напряжение. Уже сейчас мы видим товарную кукурузу, стоимость которой доходит до 17 руб. за кг. Это достаточно высокая цена для кукурузы, и это значит, что пострадали не только участки под семена, но и товарные посевы. Меньшее количество полученной товарной кукурузы при большом спросе приведет к повышению цены реализации», — считает Газаров.



Несколько недель назад цены на фуражную кукурузу в Центрально-Черноземном регионе вышли на абсолютно рекордный уровень и сейчас индекс Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР, CPT комбикормовый завод) находится на уровне 17,2 тыс. руб./т. Предпосылки для дальнейшего движения цен будут определяться особенностями экспортной квоты на 2025 год, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что цены на кукурузу к концу сезона будут расти. «Урожай существенно ниже, чем в прошлые годы, а потребление не изменилось. Соответственно, спрос будет увеличиваться. Заинтересованность со стороны внутренних переработчиков сохраняется», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По мере исчерпания урожая стоит ожидать обострения конкуренции между потребителями кукурузы, и это будет рынок продавца, а не покупателя, добавляет он. «Это нормальное явление, и, с моей точки зрения, позитивное: крепкие цены могут поддержать производство следующего года», — заключил Корбут.



Ранее сообщалось, что по прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай кукурузы в этом году составит 11,9 млн т — на 29,5% меньше, чем в 2023-м, что может стать худшим результатом с 2018 года. Основная причина — засушливая погода в регионах Юга и Центра страны. «СовЭкон» тогда не исключал, что снижение сбора будет способствовать росту цен на кукурузу на внутреннем рынке. Впрочем, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил «Агроинвестору», что в падении производства кукурузы нет ничего критичного. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — оценивал он.



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