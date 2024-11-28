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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Внутренние цены на кукурузу могут вырасти в 2025 году

Это связано со снижением урожая из-за засушливой погоды на Юге и в Центре страны

| Агроинвестор |

Предпосылки для дальнейшего движения цен будут определяться особенностями экспортной квоты
Предпосылки для дальнейшего движения цен будут определяться особенностями экспортной квоты

Кукуруза в следующем году может подорожать из-за снижения ее урожая в Краснодарском крае и на Ставрополье. Пик повышения придется на март-апрель 2025-го, рассказал «РБК Краснодар» директор НПО «Семеноводство Кубани» Николай Газаров в ходе выставки «ЮГАГРО». «На мой взгляд, на рынке возникнет напряжение. Уже сейчас мы видим товарную кукурузу, стоимость которой доходит до 17 руб. за кг. Это достаточно высокая цена для кукурузы, и это значит, что пострадали не только участки под семена, но и товарные посевы. Меньшее количество полученной товарной кукурузы при большом спросе приведет к повышению цены реализации», — считает Газаров. 

Несколько недель назад цены на фуражную кукурузу в Центрально-Черноземном регионе вышли на абсолютно рекордный уровень и сейчас индекс Института конъюнктуры аграрного рынка (, CPT комбикормовый завод) находится на уровне 17,2 тыс. руб./т. Предпосылки для дальнейшего движения цен будут определяться особенностями экспортной квоты на 2025 год, говорит гендиректор Дмитрий Рылько. 

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что цены на кукурузу к концу сезона будут расти. «Урожай существенно ниже, чем в прошлые годы, а потребление не изменилось. Соответственно, спрос будет увеличиваться. Заинтересованность со стороны внутренних переработчиков сохраняется», — прокомментировал Корбут «». По мере исчерпания урожая стоит ожидать обострения конкуренции между потребителями кукурузы, и это будет рынок продавца, а не покупателя, добавляет он. «Это нормальное явление, и, с моей точки зрения, позитивное: крепкие цены могут поддержать производство следующего года», — заключил Корбут.


Ранее сообщалось, что по прогнозу аналитического центра «», урожай кукурузы в этом году составит 11,9 млн т — на 29,5% меньше, чем в 2023-м, что может стать худшим результатом с 2018 года. Основная причина — засушливая погода в регионах Юга и Центра страны. «» тогда не исключал, что снижение сбора будет способствовать росту цен на кукурузу на внутреннем рынке. Впрочем, президент Аркадий Злочевский ранее говорил «», что в падении производства кукурузы нет ничего критичного. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — оценивал он. 

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