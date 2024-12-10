Импорт мандаринов вырос на 14,4%

Основным поставщиком мандаринов является Турция Pixabay

Россия обеспечена мандаринами к Новому году, их импорт к 5 декабря вырос на 14,4% и составил 738,3 тыс. т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Основным поставщиком этих цитрусовых является Турция, которая ввезла 311,1 тыс. т. Из Египта было импортировано 148,9 тыс. т, из Китая — 72,1 тыс. т, из ЮАР — 58,2 тыс. т, из Ирана — 44,7 тыс. т, из Грузии — 21,6 тыс. т, из Абхазии — 20,1 тыс. т, из Марокко — 18,2 тыс. т, из Пакистана — 10,5 тыс. т.



И.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа ранее сообщал агентству, что контроль за ввозом мандаринов из республики был усилен в связи с обнаружением в нескольких партиях вредителя — западного цветочного трипса. После проверок на границе пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП «Псоу» возобновился. Россельхознадзор ранее также опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.



Через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер Краснодарской таможни из Абхазии в Россию, по данным на 9 декабря, за последние сутки было ввезено около 1 тыс. т мандаринов, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. «Ежедневно таможенный контроль проходит до 200 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией из Абхазии. С начала октября текущего года поставлено 16 тыс. т плодов, что на 60% превышает показатели прошлого года (10 тыс. т)», — отметили там.



В конце ноября руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий оценивала, что в этом году мандарины перед Новым годом могут подорожать на 20-30%, хотя обычно цены на них в этот период снижаются, поскольку в это время география поставок переходит из стран Южного полушария в страны Северного, следовательно, логистическое плечо сокращается, стоимость и сроки доставки уменьшаются. Однако в этом году наблюдается снижение урожая в Турции, кроме того, наводнения в Испании погубило часть урожая на местных плантациях, следовательно, Марокко, Египет и Турция переориентируются на освободившиеся европейские рынки. Заместитель правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов тогда уточнял, что на цену цитрусовых влияют курс валют, стоимость логистики и наценка розничной торговли. При этом он отмечал, что широкая география стран-импортеров позволит избежать дефицита.



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